Halieutis 2025: Signature d'un protocole de coopération entre le Maroc et la Libye dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture

07/02/2025

La secrétaire d'Etat chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, et le ministre libyen des Ressources marines ont procédé, jeudi en marge du Salon d’Halieutis à Agadir, à la signature d'un protocole de coopération dans le domaine de la pêche maritime et de l'aquaculture.



La signature de cet accord témoigne de la volonté du Maroc et de la Libye sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son Excellence le Président du Conseil présidentiel de la Libye Mohamed Al-Menfi de renforcer leur coopération sectorielle et de développer des partenariats mutuellement bénéfiques en faveur d'une gestion durable des ressources halieutiques et du développement de leurs économies bleues respectives.



Ce protocole s'inscrit également dans le cadre de la volonté commune des deux pays en vue de renforcer leurs relations historiques d'amitié et de coopération, en mettant l'accent sur le développement durable du secteur halieutique, rapporte la MAP.



Conscients du rôle stratégique de la pêche et de l'aquaculture dans le développement économique et social, ainsi que de leur contribution à la sécurité alimentaire, le Maroc et la Libye ont convenu d'un cadre structurant pour une collaboration renforcée.



Les principales dispositions du protocole portent sur plusieurs axes stratégiques dont le renforcement des capacités par des formations et échanges d'expertise, la coopération scientifique à travers des recherches conjointes, l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de la mer, ainsi que le suivi et le contrôle des activités de pêche.



Il encourage aussi les investissements communs entre acteurs économiques et la coordination dans les instances internationales pour défendre des intérêts partagés.

Ce protocole, conclu pour une durée initiale de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction, institue une commission mixte chargée du suivi de sa mise en œuvre et de l'évaluation des actions entreprises.