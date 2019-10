“Hala Madrid visca Barça” de Abdelilah El Jaouhary dans les salles

02/10/2019

Le long métrage du réalisateur Abdelilah El Jaouhary, intitulé ''HALA MADRID VISCA BARCA'', sortira dans les salles de cinéma à partir du 2 octobre. Le film, une comédie de 1h35, réunit une pléiade d'artistes, dont Abdelhak Belmejahed, Abdelilah Rachid, Latifa Ahrare, Houda Sidki, Mohamed Hmimsa, Saedia Azgoune, Fatima Bouchane, Abdelatif Touhfi, Abdelatif Chagra, Hassan Badida, et Abir Guaroui.

Le film traite de l’histoire d’un puissant barbu (Boulhwajeb), coureur de jupons et fan du Real Madrid, qui impose aux habitants de son village son amour pour le club madrilène et interdit toute autre appartenance footballistique et mène une chasse aux supporters du Barça sur fond d’une ambiance du clasico Barça-Real. Cette situation va changer quand un jeune du quartier, supporter du Barça revient d’Espagne. Chacun des deux hommes essaiera de rallier un maximum de personnes à son clan. Néanmoins, Boulhwajeb et ses hommes ont d’autres fins et objectifs que l’amour du foot, à savoir le gain du pouvoir et de l’argent par tous les moyens.