Hakimi, un sérieux candidat au Ballon d’Or

01/07/2025

L’international marocain Achraf Hakimi, latéral droit du PSG, s’impose aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus complets et influents, ce qui le place légitimement parmi les favoris pour le Ballon d’Or 2025, écrit le magazine français spécialisé "Onze Mondial".



"Et si le meilleur joueur du monde était un latéral droit ?", s’interroge le magazine dans un portrait élogieux consacré au capitaine des Lions de l’Atlas dans son édition de juillet, faisant observer que depuis son arrivée à Paris, Hakimi n’a cessé de repousser les limites de son poste, alliant explosivité, rigueur tactique et leadership.



Bien plus qu’un latéral, Hakimi est devenu un joueur clé capable d’influencer le jeu dans tous les compartiments du terrain, poursuit-il, notant qu’à seulement 25 ans, l’international marocain enchaîne les performances de haut vol dans une saison marquée par de nombreux défis, ce qui le place légitimement parmi les favoris pour décrocher le Ballon d’Or.



Sous la houlette de Luis Enrique, Hakimi a souvent évolué un cran au-dessus de sa défense, dans un rôle de milieu droit, où il "s’en est aussi bien sorti, apportant sa science du placement et son impact dans les duels", écrit le magazine mensuel.



"Sa polyvalence est l’une de ses grandes forces. Sa capacité à s’adapter tactiquement démontre son intelligence de jeu et sa maturité, qualités indispensables au plus haut niveau", met-il en avant.



Physiquement, souligne l’article, Hakimi "impressionne par son volume de course exceptionnel, sa capacité à percuter les défenses adverses et sa précision dans les zones de vérité, ce qui en font une menace constante pour ses adversaires".



"Mais au-delà de ses qualités physiques, c’est surtout son influence collective qui frappe", note "Onze Mondial", soulignant que "c’est un leader complet, capable de bonifier ses coéquipiers et d’élever le niveau de toute l’équipe".



Pour le mensuel sportif, cette saison, même dans les moments les plus délicats, Hakimi n’a pas failli. "Quand le PSG s’effondre à Monaco, c’est lui qui tente de réveiller ses partenaires en allant chercher haut le ballon. Quand il faut haranguer la foule, il lève les bras", fait-il observer, témoignant de son sens des responsabilités et de son charisme sur le terrain.

Et malgré ce statut et cette importance, l’ancien joueur du Real Madrid, de Dortmund et de l’Inter Milan reste "une personnalité humble et discrète, toujours à l’écoute de ses entraîneurs".

Divers

Beach-volley



Les sélections marocaines remportent le Championnat d’Afrique et accèdent aux Mondiaux

Les équipes marocaines de beach-volley ont brillé dimanche lors du championnat d’Afrique organisé à Martil, en s’emparant de trois titres majeurs, décrochant leur billet pour les Mondiaux en Australie.

Dans la catégorie masculine, l’équipe marocaine "B", composée du duo El Gharouti/Saber, a remporté le titre africain après une finale 100% marocaine face à l’équipe "A", représentée par Elgraoui/Iliyas. Les vainqueurs se sont imposés au terme d’un match disputé en trois sets (17-21, 21-18, 15-10).

Le podium masculin a été complété par l’équipe mozambicaine (Mondlane/Mungoi), qui s’est emparée de la troisième place en battant le Togo (Kotoka/Samani) en deux sets à zéro. Ces quatre équipes masculines ont ainsi validé leur ticket pour les Championnats du monde, prévus en novembre prochain en Australie.

Du côté des dames, le duo Mahassine/Dina, représentant l’équipe féminine "A", a remporté la finale contre le Mozambique (Vanessa/Mucheza) en deux sets serrés (21-15, 23-21). Le Nigeria a pris la troisième place en battant l’Egypte dans le match de classement. Comme chez les hommes, les quatre équipes féminines demi-finalistes sont qualifiées pour le Mondial.

La présidente de la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB), Bouchra Hajij, s’est félicitée de ces performances, soulignant que les équipes nationales continuent d’imposer leur domination à l’échelle africaine.

Mme Hajij, également à la tête de la Confédération africaine, a salué les efforts des joueurs, des staffs techniques et administratifs, tout en affirmant que "l’ambition des sélections marocaines grandit, avec l’objectif de représenter dignement le Maroc sur la scène mondiale".

L’entraîneur national, Rachid Bouchdouk, a lui aussi exprimé sa satisfaction. "Nous avons dépassé les objectifs fixés, à savoir conserver le titre masculin et récupérer le titre féminin, absent depuis trois ans. En plus, nous avons décroché la place de vice-champion chez les hommes", a-t-il exprimé.

La compétition, organisée en partenariat entre la Confédération africaine et la Fédération Royale marocaine, a réuni un plateau de haut niveau comprenant 114 duos masculins issus de 27 pays africains, et 88 duos féminins représentant 22 nations.

Par ailleurs, chez les moins de 21 ans, la Namibie a également brillé. Dans la catégorie masculine, le duo des frères Krafft (Namibie "A") a battu le Mozambique (Ednilson/Guvo) en finale, tandis que Namibie "B" (Kesselmann/Biederlack) s’est imposée face à l’Egypte pour la troisième place.

Chez les jeunes filles, le Mozambique a remporté le titre grâce à la victoire du duo Nadia/Verónica face à l’Egypte (Saleh/Ashmawy). Le Sénégal a complété le podium en dominant le Maroc (Imane/Fatimazahra) pour la médaille de bronze.