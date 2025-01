Hakimi évoque un "match de dingues"

24/01/2025

Le Paris SG a "montré qu'il est une grande équipe" en renversant City mercredi au Parc des Princes en Ligue des champions, a déclaré le président du club Nasser Al-Khelaïfi sur Canal+.



"On est contents, fiers de ce grand match, de comment on a gagné", a-t-il dit tout sourire, évoquant "un match encore plus spécial vu notre situation avec 7 points (avant le match), d'être menés 2-0 par une grande équipe.



Personne ici ne pensait qu'on gagnerait à 2-0, je le sais bien, mais moi j'ai toujours eu confiance en mon équipe", a-t-il ajouté à l'adresse des journalistes.



"Je connais très bien mes joueurs, ils sont là dans les grands matches", a-t-il poursuivi. "On a une grande équipe avec de la personnalité, une jeune équipe mais avec du caractère et le meilleur coach au monde", a ajouté le dirigeant, refusant toutefois de dire s'il avait bel et bien prolongé Luis Enrique.



"Aujourd'hui il faut célébrer mais aussi rester concentrés pour le dernier match. On n'est pas encore qualifié, on le sait, le match contre Stuttgart (le 29 janvier, NDLR) sera une finale aussi pour nous", a souligné le président du PSG. "Tout était vraiment parfait pour nous ce soir, c'est bien pour continuer notre projet. Je remercie aussi les supporters pour l'ambiance", a conclu Al-Khelaïfi.



Pour le gardien italien du PSG, Gianluigi Donnarumma, c'était "un match incroyable (rires), avec beaucoup d'émotions, on a fait un grand match", même si Paris a "pris des buts évitables, mais après il y a eu une réaction incroyable, un PSG incroyable avec des supporters incroyables". Selon lui, cette rencontre va "apporter beaucoup de confiance à l'équipe", ce qu'a répété Achraf Hakimi. "C'est un des matches les plus dingues depuis que je suis ici, a ajouté le latéral, la sensation de la «remontada» était incroyable."



"Heureusement aujourd'hui, la chance a été de notre côté car on n'a perdu des matches qu'on devait gagner cette saison", a ajouté le Marocain, soulignant que les joueurs ont "montré du caractère".