Hakimi et Ziyech nominés aux CAF Awards

26/11/2019 Libé

Grand oublié des nominations au Ballon d’Or, Hakim Ziyech n’est à l’inverse pas passé inaperçu aux yeux des observateurs du continent africain, puisqu’à l’instar de son coéquipier en sélection, Achraf Hakimi, il fait partie de la liste des candidats aux CAF Awards. On en saura un peu plus sur l’épilogue de ce concours qui en est à sa 28ème édition, lors de la cérémonie annuelle de remise des prix qui se tiendra mardi 7 janvier 2020 à l’hôtel Citadel Azur de Hurghada, en Egypte.

Toutefois, on peut d’ores et déjà affirmer que la compétition sera serrée, si l’on tient compte des cinq Algériens nominés qui ont été sacrés en juin lors de la CAN, ainsi que des deux vainqueurs de la Ligue des champions, le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah. Dans le cas où ça se passe mal pour nos internationaux, les joueurs du WAC Walid El Karti et Ismail El Haddad peuvent prétendre au titre de meilleur joueur africain interclubs de l’année.