Hakimi et Bounou nommés au Ballon d'Or 2025

08/08/2025

Les internationaux marocains Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain, et Yassine Bounou, portier d’Al Hilal saoudien, se sont assurés une place parmi les prétendants aux prix du Ballon d’Or 2025, dévoilés jeudi par le magazine France Football.



Le latéral droit des Lions de l’Atlas figure dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or, grâce aux titres qu’il a glanés que ce soit en club (la Ligue des champions, le championnat de France, la Coupe de France et le Trophée des champions) ou en équipe nationale olympique (médaille de bronze des JO-2024), en plus de sa bonne prestation avec la sélection marocaine dans les qualifications au Mondial-2026.



Hakimi s’est également illustré lors du Mondial des clubs aux Etats-Unis, dont il a été finaliste avec le PSG, en inscrivant deux buts et en contribuant à deux autres, sans oublier ses rôles de défenseur et de leader sur le terrain.



Pour le Ballon d’Or 2025, Hakimi sera en concurrence, notamment, avec son coéquipier Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et Raphinha (FC Barcelone), Mohamed Salah (Liverpool) et Kylian Mbappé (Real Madrid).



Hakimi compte parmi les rares défenseurs à s’offrir une place de choix dans la course à cette prestigieuse distinction individuelle, souvent dominée par les attaquants. Il bénéficie du pronostic favorable de nombreux joueurs internationaux et journalistes spécialisés.

Pour Oscar Maya, journaliste à l’Agence de presse espagnole, Hakimi mérite au moins une place dans le Top-5.

Dans une déclaration à la MAP, M. Maya a indiqué que Hakimi a joué un rôle essentiel dans le schéma de Luis Enrique, non seulement défensivement, mais aussi offensivement.



Pour sa part, l’analyste sportif, Mehdi Kessoua relève que Hakimi ne cesse de progresser sur les plans individuel et tactique et s’adapte aux schémas tactiques de ses équipes, ajoutant qu’il a été dernièrement généreux techniquement et physiquement et a contribué dans l’inscription de buts, en plus de ses tâches défensives.

Pour lui, Hakimi mérite au moins le top-3, sachant qu’il a offert énormément de solutions au PSG et a contribué à son sacre en Ligue des Champions.



Même son de cloche du côté de l’ancien international espagnol Santiago Cañizares, qui avait affirmé dans une émission télévisée que Hakimi mérite le Ballon d’Or, au vu du niveau exceptionnel dont il a fait montre, ou de l’international français Jérôme Rothen, qui a indiqué, sur la plateforme DAZN, qu’un Ballon d’Or pour Hakimi serait mérité.



De son côté, Yassine Bounou figure, pour la troisième fois, parmi les dix nommés pour le Trophée Yachine, qui récompense le meilleur Goalkeeper de l’année.



Retenu dans le onze type du Mondial des clubs, Bounou est en concurrence avec Alisson Becker (Liverpool), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) et Yann Sommer (Inter Milan).



Le choix des 30 nommés se fait par la rédaction de France Football, des journalistes de l’Equipe, la commission de l’édition précédente et par l’ambassadeur du prix, l’Ivoirien Didier Drogba. Le Ballon d'Or 2025 sera décerné le 22 septembre prochain à Paris.

Depuis 2022, le vote est effectué par un jury international de journalistes, à raison d'un représentant par pays du top-100 au classement FIFA.



Par Mohamed Ouaziz (MAP)



La liste des 30 nommés:



Ousmane Dembélé (FRA/PSG), Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG), Jude Bellingham (ENG/Real Madrid), Désiré Doué (FRA/PSG), Denzel Dumfries (NED/Inter Milan), Serhou Guirassy (GUI/Dortmund), Erling Haaland (NOR/Manchester City), Viktor Gyökeres (SUE/Arsenal), Achraf Hakimi (MAR/PSG), Harry Kane (ENG/Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (GEO/PSG), Robert Lewandowski (POL/Barça), Alexis Mac Allister (ARG/Liverpool), Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan), Scott McTominay (SCO/Naples), Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid), Nuno Mendes (POR/PSG), Joao Neves (POR/PSG), Pedri (ESP/Barça) Cole Palmer (ENG/Chelsea), Michael Olise (FRA/Bayern), Raphinha (BRE/Barça), Declan Rice (ENG/Arsenal), Fabian Ruiz (ESP/PSG), Virgil van Dijk (NED/ Liverpool), Vinicius (BRE/Real Madrid), Mohamed Salah (EGY/Liverpool), Florian Wirtz (GER/Liverpool), Vitinha (POR/PSG), Lamine Yamal (ESP/Barça).