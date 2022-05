Hakimi buteur contre Strasbourg

01/05/2022

Le défenseur marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a marqué un but lors de la rencontre de son équipe face au Racing de Strasbourg, terminée sur le score de 3-3, vendredi soir pour le compte de la 35ème journée du championnat de France.



Le Racing a ouvert le score au bout de 2 minutes grâce à l’ancien parisien Kevin Gameiro, avant que l’attaquant Kylian Mbappé n’égalise pour le PSG, déjà proclamé champion de Ligue 1, à la 23e minute.



En seconde période, Acharf Hakimi (63e) puis Mbappé (68e) ont permis au club de la capitale de prendre l’avantage, puis de faire le break.



Mais Strasbourg est parvenu à remonter les deux buts de retard dans les dernières minutes de la rencontre grâce à un but contre son camp de Marco Verratti (75e) et un autre d'Anthony Caci (92e).



Ce point permet au Racing, en lice pour une qualification européenne, de reprendre provisoirement à Nice la cinquième place, avant le déplacement des Aiglons à Bordeaux dimanche, pour la 35e journée.