Hakim Ziyech très proche de signer au Galatasaray

20/08/2023

L' international marocain Hakim Ziyech, star du club anglais de Chelsea, est tout proche de signer au club turc de Galatasaray, rapporte, mercredi, le site turc spécialisé dans l'actualité sportive "A Spor".



Cité par le média, le journaliste Fabrizio Romano de la chaîne "Sky Sports", spécialisé dans l'actualité des transferts de joueurs, a indiqué que "Chelsea et Galatasaray sont parvenus à un accord pour le transfert de Hakim Ziyech".



"Il reste quelques détails, puis un examen médical pour terminer les procédures de transfert", a-t-il ajouté. Grâce à son parcours lors du Mondial de Qatar 2022 et ses exploits remarquables, l'international marocain est devenu un joueur sollicité sur le marché des transferts.



La star des Lions de l'Atlas (30 ans) a rejoint Chelsea en provenance de l'Ajax pour 33millions de livres sterling en 2020. Sa carrière avec les Blues a été marquée par des fluctuations, en raison des multiples changements à la tête de la direction technique du club londonien.



En janvier dernier, des problèmes techniques ont entravé le prêt de Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain (PSG) lors de la dernière journée du mercato d'hiver

​Futsal

La sélection marocaine de futsal disputera, entre le 14 et le 19 septembre prochain, deux confrontations amicales face à ses homologues d'Argentine et du Danemark, indique mercredi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Ces rencontres, qui s'insèrent dans le cadre de la préparation des Lions de l'Atlas aux prochaines échéances, seront programmées aux Complexes Mohammed VI de football de Salé et Prince Moulay Abdellah de Rabat, poursuit la même source. Ainsi, le Maroc sera opposé à l'Argentine, les 14 et 16 septembre, alors qu'il affrontera le Danemark le 19 du même mois. Un autre match amical opposera, le 17 septembre, l'Argentine au Danemark.