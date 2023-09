Hakim Ziyech marque son premier but avec Galatasaray et sort blessé

L'international marocain Hakim Ziyech a marqué son premier but avec Galatasaray, samedi soir à Istanbul, avant de se blesser lors du match qui a vu son équipe s'imposer face à Istanbul Başakşehir (2-1), au titre de la 6ème journée du Championnat de Turquie.



Grâce à une passe décisive du Brésilien Tetê, Ziyech, a marqué le premier but à la 43e minute.



A la 50ème minute, l'Argentin Mauro Icardi a doublé la mise pour Galatasaray. Le Français Leo Dubois (64e) a par la suite marqué pour Başakşehir, suite à une passe décisive de Deniz Türüç.

A la 66ème minute, Ziyech a quitté le terrain suite à une blessure, et a été remplacé par l'Ivoirien Wilfried Zaha.



Suite à cette victoire, Galatasaray conserve sa première place au classement de la Süper Lig turque avec 13 points, tandis qu'Istanbul Basaksehir est 17ème avec 3 points.