Hakim Ziyech marque et brille avec Chelsea

Quel visage aura la Liga cette saison ?

12/08/2021

Plus de Lionel Messi, de Sergio Ramos ni de Zinédine Zidane : les visages qui ont fait la Liga des vingt dernières années ne sont plus là pour la nouvelle saison qui démarre vendredi, entre économie chancelante et tensions latentes.



Des superstars parties, un Real Madrid et un FC Barcelone encore engagés dans le projet de Super Ligue européenne et prêts à faire front, une économie lourdement touchée par la crise sanitaire mais un accord tombé du ciel en vue avec le fonds CVC... A quoi va ressembler cette Liga 2021-2022?

A la veille du début de ce nouveau championnat d'Espagne transfiguré, les certitudes ont fait place aux doutes.



Jeudi, les clubs devaient être réunis pour entériner la décision de LaLiga, l'organe gérant le football professionnel en Espagne, qui a décidé de vendre 10% de son capital au fonds d'investissement CVC Capital Partners pour 2,7 milliards d'euros.



Une manne providentielle, alors que les portefeuilles des principaux clubs de Liga ont été profondément affectés par les conséquences de la crise sanitaire...

Mais un accord critiqué par le Real et le Barça, qui tiennent encore à leur Super Ligue européenne (avec la Juventus Turin), un projet qu'ils présentaient comme la solution miracle face à une économie du football en déclin.



A la veille du début du Championnat, une poignée d'équipes n'a toujours pas inscrit ses joueurs pour disputer la saison 2021-2022, en proie à de grosses difficultés à l'heure de cadrer sa masse salariale avec le fair-play financier exigé par LaLiga.

Cette semaine, les tensions se sont multipliées : Florentino Perez, le patron du Real Madrid, a d'abord annoncé mardi que son club allait porter plainte contre LaLiga et CVC, dans le but de convaincre les autres clubs de ne pas entériner l'accord.

Puis mercredi, il a de nouveau pris la parole pour répondre aux accusations d'un ex-dirigeant du Barça, qui l'accusait d'avoir joué un rôle dans le départ de Lionel Messi de Barcelone.



C'est d'ailleurs la principale information de ce début de saison en Espagne : pour la première fois depuis 17 ans, une Liga va se jouer sans le N.10 argentin, qui a marqué le Barça et toute l'Espagne de sa légendaire empreinte avant de s'envoler pour Paris, mardi.

Son éternel rival Cristiano Ronaldo avait déjà quitté le Real Madrid et l'Espagne en 2017, jetant un premier froid sur le bouillant championnat espagnol.



Et cet été, plusieurs superstars du ballon rond ont précédé la "Pulga" (puce, en espagnol), à l'instar de Zinédine Zidane, qui a démissionné de son poste d'entraîneur du Real Madrid, ou de Sergio Ramos, ex-capitaine de la "Maison blanche" qui a lui aussi rejoint le PSG.

"La Liga démarre dans les tribunaux, et avec moins de stars", a résumé le journal conservateur ABC à sa une mercredi.



Mais même dépeuplée de ses superstars, la Liga restera cette saison encore l'un des meilleurs championnats au monde.

L'Atlético Madrid, champion en titre, a signé le transfert le plus onéreux de l'été en Espagne, en attirant le milieu de terrain argentin de l'Udinese Rodrigo de Paul pour cinq ans en échange de 35 M d'EUR... et les chamboulements d'effectifs chez ses deux principaux concurrents ont gonflé sa confiance pour conserver la couronne.



Le Barça, de son côté, pourra toujours compter sur Antoine Griezmann et quelques renforts comme Sergio Agüero ou l'ex-Lyonnais Memphis Depay pour encadrer la prometteuse génération de jeunes talents issus de La Masia, le centre de formation du club, menée par les joyaux Ansu Fati et Pedri.



Et le Real Madrid de Carlo Ancelotti, en pleine reconstruction après les départs de Zidane, Ramos et Raphaël Varane (vers Manchester United), misera sur l'expérience de son unique recrue, David Alaba, et sur une nouvelle saison hors-normes de Karim Benzema, pour espérer se hisser à nouveau sur le trône espagnol, dont il a été éjecté d'un souffle en mai dernier.

Alaba, Agüero, Depay...

Cinq recrues-stars à suivre cette saison



Malgré les départs de nombreuses stars, Sergio Ramos, Raphaël Varane et Lionel Messi en tête, le championnat d'Espagne s'est renfloué avec quelques vedettes capables d'attirer la lumière sur elles cette saison en Liga.



Voici cinq recrues-stars à suivre au cours d'une saison 2021/22 qui commence vendredi:

Séville montre les crocs: l'équipe de Julen Lopetegui, séduisant trouble-fête dans la bataille pour le titre en Liga et auteure d'un parcours honorable en Ligue des champions la saison dernière, s'est renforcée cet été avec l'arrivée de l'ailier droit international argentin Erik Lamela.



Arrivé libre en provenance de Tottenham, Lamela (29 ans) a signé jusqu'en 2024 pour se relancer en Espagne, après huit saisons en Angleterre. Il compensera le départ du prometteur Bryan Gil, qui a fait le chemin inverse vers Tottenham (pour 25 M d'EUR hors bonus). A Séville, il retrouvera la colonie d'internationaux argentins composée de Lucas Ocampos, Papu Gomez et Marcos Acuña.



Autre star argentine qui a fait le voyage d'Angleterre vers l'Espagne: Sergio Agüero. L'attaquant a décidé de revenir en Espagne, où il avait éclos sous les couleurs de l'Atlético Madrid (2006-2011), en rejoignant le Barça libre après une décennie passée à Manchester City.

A 33 ans, lui aussi cherchait à se relancer avec un nouveau challenge en Catalogne, après plusieurs saisons minées par les blessures. Et rêvait surtout de jouer aux côtés de son grand ami et compatriote Lionel Messi, qui s'est finalement envolé vers Paris.



Il faudra toutefois patienter avant de voir Agüero sur les terrains: l'attaquant s'est blessé au mollet droit à l'entraînement le week-end dernier, et sera indisponible jusqu'à mi-novembre.

Le Barça a recruté intelligemment cet été. Enlisé dans de lourds problèmes économiques, le club blaugrana a réussi à enrôler un autre attaquant de grande classe gratuitement, Memphis Depay.



L'avant-centre néerlandais, ciblé par l'ex-sélectionneur Oranje et actuel entraîneur du Barça Ronald Koeman depuis l'été dernier, a rejoint le Barça après quatre saisons à Lyon, où il a marqué l'histoire du club français.

Et avant même le début de la saison, Depay a donné un avant-goût séduisant de ce qu'il est capable de faire: sur les quatre matches amicaux de pré-saison du Barça, "Memphis" a déjà marqué à trois reprises.



Le champion d'Espagne en titre a encore faim: après une saison solide, l'Atlético Madrid a scellé le transfert de l'été le plus cher d'Espagne, en attirant le milieu de terrain international argentin de l'Udinese Rodrigo de Paul (27 ans) pour 35 M d'EUR.



Le public espagnol le connaît déjà bien: il a éclos à Valence entre 2014 et 2016 avant de partir pour le nord-est de l'Italie. A l'Udinese, De Paul a pris une toute autre dimension: sa valeur a décuplé, passant de 3 M d'EUR à 35 M d'EUR, et les projecteurs se sont braqués sur lui en juillet quand il a délivré la passe décisive pour le but d'Angel di Maria en finale de la Copa America remportée 1-0 par l'Argentine face au Brésil.



Suivi par son compatriote Diego Simeone depuis plusieurs années, De Paul (34 buts et 37 passes décisives en cinq saisons en Italie) a été recruté pour aider la ligne d'attaque, alors que le milieu de terrain rojiblanco s'est fait plus discret sur le plan offensif la saison passée.

Seule recrue estivale d'un Real Madrid en pleine transition (sans compter les retours de prêts), David Alaba a déjà commencé à séduire les supporters.



Arrivé libre après dix ans passés au Bayern Munich, Alaba (29 ans) viendra renforcer une ligne défensive transfigurée après les départs des cadres Raphaël Varane et Sergio Ramos. Aligné en défense centrale en match amical contre l'AC Milan dimanche, Alaba a réussi à contrer les offensives italiennes pour accrocher le nul (0-0).



Son expérience et sa polyvalence (il peut évoluer en défense centrale, comme arrière latéral, voire au milieu de terrain) devraient grandement aider à hisser à nouveau ce Real en reconstruction vers les sommets d'Espagne et d'Europe.