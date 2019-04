Hakim Ziyech dans le viseur du Real Madrid

24/04/2019

L’international marocain de l’Ajax Amsterdam Hakim Ziyech serait dans le viseur du Real Madrid, indique lundi le site sportif espagnol "Don Balon", soulignant que le club merengue "envisage sérieusement" de s’attacher les services du joueur.

Hakim Ziyech "a pris de l’importance dans l'agenda de Florentino Pérez". Le président du Real Madrid "a été agréablement surpris de le voir jouer au Santiago Bernabéu -en Ligue des champions- avec beaucoup d’aisance et de fraîcheur", explique le média ibérique.

Le site espagnol estime à 25 millions d’euros le prix de son éventuel transfert du club hollandais vers le Real Madrid, relevant que l’international marocain est l’une des stars de "l’étonnant Ajax", qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Le média estime qu’à 26 ans, Hakim Ziyech pense que le moment est venu de quitter la Eredivise et de tenter sa chance dans un grand club, ajoutant que les prétendants ne manqueront pas.

La Roma, le Borussia Dortmund, le Bayern Munich ou Manchester United seraient aussi intéressés, note la même source.

L’équipe d'Erik Ten Hag développe un football direct grâce auquel elle a réussi à éliminer des clubs comme le Real Madrid ou la Juventus de Turin, poursuit le site d’information, soulignant que l’un des artisans de ces performances a été Hakim Ziyech.

"Le 22 de l’Ajax joue avec une liberté absolue en attaque où il peut étaler sa vision du jeu, sa qualité, son habileté avec le ballon et son tir », fait observer encore "Don Balon".