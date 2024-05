Hakim Ziyech auteur d'un doublé contre Sivasspor

06/05/2024

L'international marocain Hakim Ziyech a conduit le Galatasaray à une large victoire contre Sivasspor (6-1), lors du match qui a opposé les deux équipes, dimanche soir à Istanbul, dans le cadre de la 35ème journée de la Süper Lig, le championnat turc.



Le Lion de l'Atlas a ouvert le score à la 11ème minute grâce à une passe décisive de Barış Yılmaz, avant que le Belge Dries Mertens ne marque le deuxième but (38è).

L'Argentin Mauro Icardi a inscrit le troisième but à la 59ème minute, avant que Ziyech ne signe son doublé une minute plus tard.



Mertens et Icardi ont ensuite clôturé la marque pour Galatasaray.

Grâce à cette victoire, Galatasaray occupe la deuxième place au classement de la Süper Lig avec 96 points.



Par ailleurs, les internationaux marocains Aïmen Moueffek et Amine El Ouazzani ont signé une belle prestation en marquant un but chacun lors de la rencontre ayant opposé leurs deux équipes, Saint-Etienne et Guingamp (2-2), samedi pour le compte de la 36e journée de Ligue 2.



Moueffek a ouvert le score pour Saint Etienne d’un coup de tête, à la réception d’un excellent centre de Chambost (1-0, 22e). Le milieu de terrain signe ainsi son 4e but de la saison. El Ouazzani a de son côté réduit l’écart pour son équipe menée 2-0 à la 66e minute sur penalty. L'attaquant marocain inscrit donc son 11e but de la campagne en cours, le premier depuis le 16 mars.