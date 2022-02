Hakim Ziyech annonce sa retraite internationale

10/02/2022

Une décision qui mettrait dans l’embarras le coach Halilhodzic et son employeur Lakjâa

Voici une annonce qui a pris de court tout le monde. Sauf, apparemment, ceux qui étaient bien au fait de ce qui se tramait au sein du Onze national. Hakim Ziyech a fait l’annonce de sa retraite internationale dans une déclaration à la chaîne d’Abou Dhabi Sports, et ce en marge de la participation de son club Chelsea au Mondial FIFA des clubs qui se déroule actuellement aux Emirats Arabes Unis. Hakim Ziyech ne portera plus le maillot du Onze marocain et pour lui, «c’est une décision finale». Avant d’ajouter que «je me concentre maintenant sur mon club Chelsea, avec lequel j'espère réaliser les meilleurs résultats et remporter des titres». L’annonce de la retraite internationale de Hakim Ziyech est intervenue une semaine après la conférence du sélectionneur national Vahid Halilhodzic qui, une fois encore, a tonné qu’il ne convoquerait pas le sociétaire de Chelsea pour la double confrontation barrage du Mondial en mars prochain contre l’équipe de la République démocratique du Congo. Il a justifié sa décision par le fait qu’il tient à sa team déjà établie et qu’il ne veut pas courir le risque de voir son groupe exploser. Un avis aucunement partagé par bon nombre de personnes et le réelrisque que courent Vahid Halilhodzic et son employeur Fouzi Lekjâa est que le Onze national rate la qualification au Mondial qatari, ce qui serait le deuxième objectif manqué après celui de la CAN où l’EN n’a pu atteindre le dernier carré. La page Ziyech aurait pu être tournée sans ce grabuge,si l’on avait laissé les ego de côté. Et surtout si les fédéraux avaient donné davantage de crédit au joueur au détriment d’un coach qui n’a rien prouvé depuis son arrivée.Quelques victoires devant de modestes adversaires, qui plus est à la maison, et au premier test sérieux, aux phases finales de la Coupe d’Afrique des nations face au Onze égyptien, il a cédé le pas pour regagner bredouille le pays, convoquant par là même une conférence de presse où il n’a convaincu personne. Même son employeur fédéral qui après avoir collectionné les défaites chez les catégories des jeunes, olympique et féminine des EN, a ajouté à son tableau d’échecs l’équipe première. De l’épisode de Ziyech, ce qu’il faudrait notamment retenir, c’est qu’il reste le seul et unique bi-national qui a été fortement convoité par la sélection de son pays d’accueil. Pour les autres cas, il ne faudrait passe leurrer, du moment où leur choix pour les couleurs de l’EN est justifié par le fait qu’ils n’avaient aucune chance de pouvoir jouer pour des sélections européennes. Quant à Hakim Ziyech, et pour l’histoire, il n’y avait pas de place pour la tergiversation. Son amour pour son pays d’origine l’a poussé à décliner dès le départ l’offre des Bataves et ce qui s’en suit : la possibilité de remporter des titres majeurs, ou du moins disputer des tours avancés dans une compétition comme le Mondial, concours où il serait difficile, pour ne pas dire autre chose, de voir les Lions de l’Atlas franchir le cap du tour inaugural, le peu de fois où ils s’y qualifient. Bref, avec Chelsea, Hakim Ziyech est en train de réussir sa saison en Premier League et ne compte pas s’arrêter à ce niveau, lui, qui aspire maintenant à étoffer son palmarès par un autre sacre avec les Blues, le Mondial des clubs, après avoir gagné la saison écoulée la Fed Cup et la Ligue des champions.