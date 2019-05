Hakim Ziyech : Un redoutable gaucher qui fait rêver les fans des grands clubs

03/05/2019 Mustapha Elouizi

Après une belle prestation face à Tottenham Hotspur, avec cerise sur le gâteau une passe décisive, permettant à son équipe de remporter le match comptant pour la demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0), l’international marocain Hakim Ziyech se trouve sous les feux des projecteurs. Si les clubs européens les plus prestigieux sont intéressés par ses services, leurs fans ne cachent pas leur désir de voir le prodige marocain évoluer sous leurs couleurs.

Ce qui anime les convoitises davantage, c’est que le joueur de 26 ans qu’on disait déjà partant la saison dernière, compte à son actif 49 buts, 51 passes décisives en 130 matches disputés avec l’Ajax depuis son arrivée au club amtellodamois au début de la saison 2016/17. Son bilan cette année est impressionnant, avec 20 buts et 21 passes décisives.

Mais ce qui ravive le débat parmi les férus du ballon rond en Europe, c’est la clause libératoire du Lion de l’Atlas, jugée « ridicule », puisqu’elle n’est que de 25 millions d’euros. La presse alimente cet engouement à travers des articles louant son efficacité, son grand talent, son âge et surtout sa clause libératoire bien loin des sommes astronomiques dépassant les 80 millions d’euros. Car, désormais, une pépite à moins de 50 millions d’euros, ce n’est pas chèrement payé pour des grosses écuries de la trempe des clubs du big four de la Premier League ou encore le Bayern, le PSG, la Juventus, sans oublier le Real Madrid et le FC Barcelone.

« Peu de joueurs en Europe ont été meilleurs que le footballeur marocain cette saison. Étant donné qu’il n’a que 26 ans, l’équipe d’Erik Ten Hag s’attendait à engranger des sommes énormes pour la vente d’un tel joueur. Mais étonnamment, la clause libératoire de Ziyech est de 25 millions de livres », estime un site anglais spécialisé.

Ceci dit, en Italie, les grands clubs sont déjà entrés en lice pour s’attacher les services du gaucher marocain. L’AS Rome, qui était sur le point de le recruter l’année dernière, semble être la première à ne pas cacher sa détermination à renforcer son effectif en incorporant un milieu de terrain généreux en passes décisives.

La saison écoulée, Hakim Ziyech n’a pas caché son envie de quitter l’Ajax, notamment après la mésentente avec les fans du club. " Je veux relever un autre défi et me développer, alors il serait peut-être temps d'aller plus loin et de trouver un nouveau challenge", avait affirmé Ziyech, qui n’avait, cependant, jamais révélé sa future destination.

En attendant et dans une déclaration à chaud après la fin du match contre Tottenham, Hakim Ziyech a souligné que chaque chose arrive en son temps, ajoutant qu’il est concentré à cent pour cent sur le match retour de la Ligue des champions.

Le KACM rate le coche à Berkane

La Renaissance de Berkane a fait match nul à domicile, mercredi, face au Kawkab de Marrakech (1-1) lors d'un match de la 26è journée de la Botola Pro Maroc Telecom de football (D1). Sur la pelouse du stade municipal de Berkane, les Marrakechis ont ouvert le score à la 15è minute sur penalty grâce à Amadou Samake avant que les locaux n'égalisent par l'intermédiaire de Issoufou Diallo (90').

Les Berkanis se positionnent désormais à la 8è place avec 34 points alors que les représentants de la ville ocre partagent la 15è place avec Chabab Rif Al-Hoceima (23 unités).