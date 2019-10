Hakim Benchamach : Compétences et moyens sont nécessaires pour évaluer objectivement les politiques publiques

03/10/2019

La bonne performance de l'évaluation des politiques publiques est tributaire des moyens mis à disposition du Parlement, a indiqué, mardi à Rabat, le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach.

S’exprimant lors de l’ouverture d’un atelier autour de l’évaluation des politiques publiques et la publication d’un guide de la Chambre des conseillers en la matière, il a souligné que "malgré le cadre juridique favorable, la bonne évaluation des politiques publiques est tributaire des moyens mis à disposition du Parlement et des compétences des acteurs politiques leur permettant de faire une évaluation objective des politiques publiques, abstraction faite de leur aspect technique complexe".

Lors de cette rencontre initiée par la Chambre des conseillers en partenariat avec la Fondation Westminster pour la démocratie, Hakim Benchamach a noté que la deuxième Chambre a entamé une série d’actions dans ce sens pour renforcer ses capacités en matière d’évaluation des politiques publiques, citant à cet égard le séminaire international sur l'évaluation des politiques et les ateliers de formation organisés en faveur des parlementaires et cadres, en l’occurrence la deuxième Conférence francophone internationale sur l'évaluation, tenue à Marrakech (13-14 novembre 2016).

La Chambre des conseillers a conclu des partenariats avec plusieurs organisations internationales telles que la Fondation Westminster pour la démocratie ayant abouti à l’élaboration d'un guide parlementaire sur l'évaluation des politiques publiques, a-t-il avancé.

Pour sa part, le président du groupe thématique sur l'évaluation des politiques publiques à la Chambre des conseillers, Rahal El Mekkaoui, a noté que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d’une série de réunions et de visites permettant aux membres du groupe de tirer profit des expériences comparées et de s’approprier des outils et mécanismes d'évaluation des politiques publiques, en vue d’élaborer un rapport "qualitatif" pour la Chambre des conseillers, conformément à la Constitution.

De son côté, la directrice régionale MENA de la Fondation Westminster pour la démocratie, Dina Melhem, a souligné l'importance d'institutionnaliser l'évaluation au niveau de la Chambre des conseillers, soulignant qu’à cet effet, il a été procédé à l’amélioration du guide relatif à "l’évaluation des politiques publiques à la Chambre des conseillers", lequel, premier du genre, est de nature à contribuer à enrichir la bibliothèque parlementaire mondiale.

Quant à Katia Horber-Papazian, professeure à l'Institut de hautes études en administration publique de l'Université de Lausanne en Suisse, elle a mis l’accent dans son intervention sur le renforcement de la fonction d'évaluation de la Chambre des conseillers, soulignant l'importance d’inclure des dispositions relatives à l’évaluation dans les projets de loi et de consolider le rôle du Comité d’évaluation des politiques publiques, en remplaçant le groupe thématique par un comité permanent et en procédant à la création d’un groupe technique spécialisé dans l’évaluation des politiques publiques pour soutenir l’action du comité permanent.

La diplomate a également jugé primordial de s’approprier ces outils pour renforcer le rôle de l'institution législative dans l'évaluation des politiques publiques en vue de répondre aux aspirations des citoyens.