Hakam remercié par le HUSA

10/12/2021

Le Hassania d'Agadir (HUSA) qui évolue en Botola Pro D1 ''Inwi’’ de football, a annoncé jeudi, la résiliation à l’amiable du contrat le liant à l’entraineur Reda Hakam.



Hakam avait remplacé en mars dernier, le technicien Tunisien Mounir Chebil.



Dans un communiqué, le HUSA "souhaite au technicien marocain, bonne chance dans son parcours sportif".



Agé de 39 ans, Hakam est titulaire des licences UEFA B, UEFA A et UEFA PRO décrochées dans les écoles d’entraîneurs et universités belges et françaises.



En tant que technicien Hakam est passé par plusieurs clubs en Belgique et en Arabie Saoudite. Au Maroc, il a travaillé en tant qu’entraîneur ou directeur sportif au Raja de Béni Mellal (RBM), au Rapide Club d'Oued-Zem (RCOZ) de football, au Wydad Témara, au Moghreb association sportive de Fès (MAS) et au Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT).



Par ailleurs, le Mouloudia d’Oujda vient de s’attacher, lui aussi, les services de Hilal Tayer qui a succédé au technicien algérien Nguiz, de nouveau remercié à mi-parcours après son passage du côté de l’Ittihad de Tanger.



Pour rappel, le MCO patauge en bas du tableau, occupant après douze journées du championnat la 14ème place avec un total de 12 points. Le club de l’Oriental compte jusqu’ici seulement deux victoires, contre quatre matches nuls et six défaites. Sa ligne d’attaque a inscrit sept buts alors que sa défense a concédé 17 buts, soit une différence de -7.

Infos

Botola D2



Le championnat national de football Botola Pro D2 se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 12ème journée selon le programme qui suit :

Samedi à 15h30

CJBG-TAS

RAC-USMO

UTS-MAT

Dimanche à 15h30

RCAZ-RBM

ASS-CAK

WAF-IZK

A noter que les matches OD-KACM et JSM-SM devaient avoir lieu vendredi



Championnat de basketball

Voici le programme de la 3è journée de la division excellence du championnat national de basketball (hommes):

Poule Nord :

Samedi:

Salle Moulay El Hassan de Berkane (16h00): Renaissance Berkane - Athletic Beni Snassen

Salle du Complexe Mohammed V de Casablanca (18h00): Association Michlifen Ifrane - Chabab Al Hoceima

Salle Ziaten de Tanger (18h00): Ittihad de Tanger - Lixus Larache

Dimanche:

Salle Ziaten de Tanger (16h00): Majd Tanger - Maghreb de Fès

Poule Sud :

Samedi:

Salle Bouazzaoui de Salé (16h00): AS Salé - Raja de Casablanca

Salle WAC de Casablanca (16h00): Wydad de Casablanca - AS FAR

Dimanche:

Salle de Tantan (16h00): Chabab El Ouatia - Club Pomme Athletic Midelt

Salle Zerktouni de Marrakech (17h30): Kawkab Marrakech - FUS de Rabat.