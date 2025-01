Hajj 1447/2026 : L'inscription électronique des candidats au pèlerinage du 13 au 24 janvier

08/01/2025

L'opération d'inscription électronique des personnes désireuses d'accomplir le rite du pèlerinage au titre de la saison 1447 H/2026 se déroulera du 13 au 24 janvier 2025, a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques.



La Commission Royale chargée du pèlerinage a décidé l'ouverture des inscriptions aux citoyennes et citoyens âgés de 18 ans et plus et n'ayant pas accompli le Hajj durant les dix dernières années, précise le ministère dans un communiqué.



L'inscription électronique se fera via le site web du ministère (www.habous.gov.ma) selon deux listes : la première réservée aux personnes souhaitant accomplir le Hajj sous l’encadrement du ministère et la seconde à ceux préférant passer par les agences de voyages.



Pour les personnes âgées, il est nécessaire de s'inscrire avec un membre de la famille dont l'âge ne dépasse pas 50 ans et jouissant d'une condition physique lui permettant d'accompagner le pèlerin dans les différents rituels du pèlerinage.



La cérémonie de lancement du programme s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, du directeur du Centre Moussalaha, du secrétaire général de la Délégation générale de l'administration Pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR), du coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, outre des experts et professeurs encadrant le programme.