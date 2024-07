Hajj 1446 H. Tirage au sort du 8 au 19 juillet 2024

02/07/2024

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques informe les citoyens ayant déposé une demande d'inscription pour accomplir le pèlerinage au titre de l'année 1446 de l'Hégire que le tirage au sort pour déterminer les listes définitives se déroulera du lundi 8 au vendredi 19 juillet 2024.



L'opération de tirage au sort aura lieu au niveau des caïdats et provinces du Royaume pour la liste des candidats encadrés par le ministère et au niveau des préfectures pour la liste des candidats encadrés par les agences de voyages, indique le ministère dans un communiqué.



La liste définitive des pèlerins retenus sera dévoilée immédiatement au terme de ces opérations pour les deux listes, de même que la liste d'attente pour un éventuel remplacement des personnes qui se désisteront, conclut le communiqué.