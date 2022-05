Haj 1443 H: Les frais du pèlerinage fixés à 63.800 DH

23/05/2022

Les frais pour les pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques au titre de la saison 1443 H sont fixés à 63.800 DH, argent de poche non inclus, a annoncé, lundi, le ministère dans un communiqué. Les personnes remplissant les conditions requises (tirage au sort 2019, âge et vaccination) doivent régler en un seul versement les frais auprès de l'une des agences d’Al Barid-Bank dans un délai fixé entre le lundi matin 30 mai et le vendredi après-midi 3 juin, a ajouté la même source. Le délai et le lieu du versement sont valables aussi bien pour les pèlerins encadrés par le ministère que pour ceux encadrés par les agences de voyage, a précisé le ministère. Toute personne se présentant pour régler les frais auprès des agences d’Al Barid-Bank doit être munie de la carte d’identité nationale et du certificat de vaccination anti-Covid (une seule dose pour le vaccin Johnson & Johnson ou deux doses pour l’un des autres vaccins), a souligné la même source. Cette annonce intervient suite aux informations fournies, dimanche, par les parties en charge du Haj en Arabie Saoudite concernant les frais des services de base et ceux supplémentaires, et conformément aux recommandations de la Commission Royale chargée du pèlerinage, réunie le 10 mai dernier.