Hachim Mastour rejoint l’UTS

03/07/2023

Le capitaine et attaquant de la Renaissance de Zemamra (RCAZ), Hachim Mastour, a officiellement rejoint l’Union Touarga (UTS), a annoncé samedi le joueur sur les réseaux sociaux.

Hachim Mastour a achevé la dernière saison en tant que champion de la Botola Pro D2 "Inwi" avec la RCAZ, assurant la montée du club en première division (54 points après 15 victoires, 9 nuls et 6 défaites).

Mastour, formé au Milan AC, s'engage avec l’UTS qui a fini 8e de la Botola Pro D1 "Inwi" avec 36 points après 9 victoires, 9 nuls et 12 défaites.

Le joueur avait rejoint la Renaissance de Zemamra en juin 2022.