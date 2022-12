Habits traditionnels marocains avec bijoux éthiopiens mis en valeur au «Morocco-Ethio Fashion§Jewelry Show»

08/12/2022

L'ambassade du Maroc à Addis-Abeba et la «ST George Golla Gallery» de la capitale éthiopienne ont initié samedi le «Morocco-Ethio Fashion§Jewelry Show» qui a mis en valeur habits traditionnels marocains avec bijoux éthiopiens.



Caftans, djellabas, gandoras et une panoplie de prêts-à-porter traditionnels pour femmes avec un look tendance de la styliste marocaine Amina Alaoui M’Hammdi ont été présentés lors de ce défilé qui a été complété par une exposition des produits de l’artisanat marocain et éthiopien.



Envoûtée par le «Morocco-Ethio Fashion§Jewelry Show», l’assistance composée des diplomates accrédités à Addis-Abeba, d’artistes et stylistes éthiopiens, des hommes des médias et d’autres personnalités africaines, a pu découvrir la diversité de la tradition marocaine à travers les différents genres d’habits et les dernières créations de la styliste marocaine avec un prêt-à-porter traditionnel dédié à la femme africaine.



«Mon défilé d’aujourd’hui se veut un brassage entre les traditions marocaines et la culture éthiopienne», a souligné la styliste marocaine Amina Alaoui M’Hammdi dans une déclaration à la MAP.



L’évènement est également l’occasion pour sceller un partenariat dans le futur eu égard aux similitudes entre les cultures des deux pays, en particulier dans la région du Souss et d’autres zones d’Ethiopie, a relevé la créatrice marocaine.



Amina Alaoui M’Hammdi a émis l’espoir de voir d’autres stylistes marocains venir en Ethiopie pour découvrir la culture de ce pays est-africain et échanger et partager avec leurs homologues éthiopiens les expériences en matière de stylisme, orfèvrerie, confection de textile, entre autres.



Pour la styliste marocaine, ce défilé donne un aperçu sur les habits traditionnels portés lors des fêtes et cérémonies religieuses outre une variété de prêts-à-porter légers avec une touche traditionnelle marocaine.



A travers ce défilé, «je veux faire aimer nos traditions marocaines aux pays africains avec une touche légère », s’est-elle réjouie.