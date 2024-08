Habitat : le financement participatif s'établit à 23,1 MMDH à fin juin

11/08/2024

Le financement participatif destiné à l'habitat, sous forme notamment de "Mourabaha immobilière", a poursuivi sa progression et s'est établi à 23,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin, après 20,3 MMDH une année auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Ce financement a ainsi affiché une hausse de 13,5% comparativement à juin 2023, indique BAM dans son récent tableau de bord "Crédits - Dépôts bancaires".



D'après la même source, les concours aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 1,2%, traduisant essentiellement un accroissement de 1,3% des prêts à l’habitat et de 0,5% des crédits à la consommation.



Parallèlement, BAM rappelle que l’accès au financement bancaire, au deuxième trimestre 2024, a été jugé "normal" par les industriels. Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits, ils ont augmenté à 5,45% au T2-2024. Ils se sont établis à 5,34% pour les grandes entreprises et à 5,68% pour les TPME.