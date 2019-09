Habib Sidinou : Le Hassania d'Agadir bien préparé pour la nouvelle saison

28/09/2019

Le Hassania Union Sport d'Agadir (HUSA) est bien préparé pour la nouvelle saison footballistique aussi bien sur les plans physique et technique que tactique, a affirmé le président du club, Habib Sidinou.

Les préparatifs concernant cette saison ont été entamés par des séances de préparation physique des joueurs, suivies d'une série de matchs amicaux qui se sont déroulés, dans leur majorité, à Agadir, étant donné que plusieurs conditions n'ont pas permis d'effectuer une concentration à l’étranger ou en dehors de la ville, a précisé M. Sidinou dans un entretien à la MAP.

Toutes les composantes du club ont veillé à assurer la réussite de cette période de préparation, notamment le staff médical, a fait savoir le président, se félicitant des nombreuses rencontres amicales disputées par le Hassania d’Agadir, même si ce genre de matchs ne peut pas refléter le niveau réel de l'équipe soussie.

Concernant le mercato estival, M. Sidinou a précisé que deux joueurs sénégalais, Malick Cisse et Bakary Mané, viennent de signer des contrats avec le HUSA, en plus de l'ancien joueur de l’Union sportive de Témara, Mohamed Benhsain.

Le HUSA a fait appel également à un nouveau gardien de but, Mohamed Amine Echergui, qui a réalisé la montée avec le Raja de Béni Mellal, tandis que le joueur du milieu Hafid Lirki a renouvelé son contrat avec le club.

Concernant le refus de l’attaquant serbe Miroslav Markovic de résilier son contrat, M. Sidinou a déploré le fait que le joueur n'ait pas été à la hauteur des attentes du club et n’ait pas pu honorer les termes de son contrat.

Le club essaie actuellement de trouver un terrain d’entente avec ledit joueur, a expliqué le président du HUSA, précisant que cette affaire est entre les mains du secrétaire général de l'équipe, Ahmed Ait Alla, qui est également l’avocat du Hassania.

Sur un autre registre, M. Sidinou a rappelé que le HUSA est l’un des rares clubs formateurs de joueurs, qui veille chaque année à intégrer un ou deux jeunes espoirs du club dans l'équipe première.

De même, le président a fait part des contraintes auxquelles font face les équipes des différentes catégories inférieures qui sont obligées de partager le terrain avec d’autres clubs, notant que les préparatifs sont en cours pour l'acquisition d'un lot de terrain qui sera aménagé et couvert en gazon synthétique avec l’appui de la Fédération Royale marocaine de football pour remédier, de manière provisoire, à ce problème, en attendant la construction du propre Centre de formation du HUSA.

Il a précisé, à cet égard, que les travaux concernant ce centre, fruit du soutien de la FRMF, du club, du conseil communal et du conseil de la région Souss-Massa ainsi que des sponsors du Hassania, débuteront fin 2019.

A propos du changement du statut juridique du club pour qu’il devienne une société, M. Sidinou a affirmé que le dossier du HUSA est confié au ministère de tutelle, ce qui offrira, par la suite, au club le droit de bénéficier des avantages et privilèges accordés par la loi 30/09 relative à l’éducation physique et au sport.