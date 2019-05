Habib El Malki se réunit avec les présidents des groupes et groupement parlementaires

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu, lundi dernier, sa réunion hebdomadaire avec les présidents des groupes et groupement parlementaires durant laquelle des questions se rapportant aux activités de la Chambre ayant trait au contrôle parlementaire et à la législation ont été passées en revue.

S’agissant du contrôle parlementaire, il a été décidé de tenir une séance, lundi 27 mai à 22 h, consacrée à la réponse du chef du gouvernement. Il y a lieu de signaler que la Chambre des représentants devait tenir mercredi une séance consacrée aux débats du bilan d’étape du gouvernement que Saâd Dine El Othmani avait récemment présenté devant les deux Chambres du Parlement.

A propos de la séance des questions orales sur la politique générale, il a été décidé de débattre de la politique de santé dans notre pays lors d’une séance plénière qui tiendra lundi 27 mai à 11 h.

La réunion a également examiné le sytème des questions orales et les perspectives de sa réforme et décision a été prise d’organiser des journées de communication et d’étude pour approfondir le débat sur les moyens permettant d’optimiser les séances hebdomadaires et mensuelles consacrées aux questions orales, et ce, dans le but de permettre une plus grande participation des groupes parlementaires, de rationaliser la gestion du temps consacré aux lesdites séances, et de consolider le principe de la responsabilité et de la reddition des comptes.

S’agissant de la question de motions en matière de législation, le président de la Chambre et les présidents des groupes et groupement parlementaires ont pris acte des mesures juridiques prises à propos de la première motion soumise à la Chambre, soulignant l’importance d’initier une politique de communication en vue de renforcer la démocratie participative en tant que mécanisme vital permettant à la Chambre d’être à l’écoute des préoccupations et des aspirations de la société.