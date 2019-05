Habib El Malki se réunit avec les présidents des commissions permanentes

09/05/2019

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a souligné, mardi à Rabat, le rôle central des commissions permanentes en tant que catalyseur de l’action parlementaire au niveau législatif et du contrôle.

Lors d'une réunion avec les présidents des commissions permanentes, il a insisté sur la nécessité de parachever les aspects organisationnels en lien avec les activités de ces structures, après la confiance accordée aux présidents et membres de leurs bureaux élus, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Il a également mis l’accent sur la participation effective des membres aux travaux des commissions et sur l'application des sanctions en cas d’absence, conformément aux dispositions des articles 69, 105 et 106 du règlement intérieur de la Chambre, notant qu’il a été décidé d'entamer la mise en œuvre de ces dispositions.

Il a, en outre, appelé à une activation optimale des compétences des commissions permanentes dans le volet relatif au contrôle de l’application des lois, l'une des compétences exclusives des commissions permanentes, tout en plaidant à poursuivre la promulgation des décrets et à évaluer l’impact spécifique de chaque loi.

Lors de cette rencontre, les participants ont relevé l’importance de créer une chaîne parlementaire pour diffuser et faire connaître les activités parlementaires, rappelant à cet égard les étapes franchies dans ce chantier et ses aspects juridique et procédural.

Concernant les propositions de loi, une attention particulière a été accordée aux initiatives parlementaires en la matière, dont le nombre a atteint 115 propositions, évoquant à ce propos toutes les mesures prises avec l’Exécutif en matière de coordination et de coopération lors des séances des questions orales à la Chambre des représentants.

La réunion a également été axée sur des questions liées à l'organisation administrative des commissions afin de répondre aux besoins accrus qu'éprouvent les commissions permanentes au niveau de l’action parlementaire.