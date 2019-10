Habib El Malki se réunit avec les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires

16/10/2019 H.T

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’est réuni, lundi, avec les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires.

Au début de cette réunion, M. El Malki a évoqué l’importance que revêt l’ouverture de la première session de l’année législative par S.M le Roi Mohammed VI.

Cette réunion a été l’occasion de débattre du discours Royal qui a souligné le rôle du Parlement dans les domaines de la législation, du contrôle de l’action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques. Les députés ont fait part également de l’importance de l’appel Royal à veiller sur la qualité des textes de lois qui encadrent l’exécution des projets et des décisions, qui, comme l’a signalé S.M le Roi, doivent refléter le pouls de la société et satisfaire les attentes et les préoccupations des citoyens.

Lors de cette réunion, il a été passé en revu les signaux Royaux forts quant à l’appel lancé au secteur bancaire et financier d’adhérer davantage au processus de développement, de faciliter l’accès au crédit, de s’ouvrir sur les auto-entrepreneurs et d’élaborer un programme spécial pour soutenir les jeunes diplômés.

Les participants à cette réunion ont traité des meilleurs moyens pour donner corps au contenu de l’appel Royal et ce, à travers la tenue d’une rencontre nationale qui aura pour thème le rôle du secteur bancaire, des établissements financiers et du secteur privé dans la réalisation d’un développement économique et social dont les résultats reflèteront de nombreux chantiers afférents à la législation, au contrôle et à l’évaluation des politiques publiques.

Par ailleurs, cette réunion a été aussi l’occasion d’examiner le point relatif au développement du système des questions orales du fait qu’il a été décidé de préparer un projet concernant cette réforme qui sera soumis à toutes les composantes de la Chambre lors d’une prochaine réunion.

En ce qui concerne la session mensuelle consacrée à la politique publique, la date a été arrêtée pour le 28 octobre et les sujets qui seront débattus porteront sur la politique pénale et le partenariat entre les secteurs public et privé.