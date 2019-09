Habib El Malki s’entretient avec l’ambassadeur non résident de Singapour

25/09/2019

L'ambassadeur non résident de Singapour à Rabat, George Goh, a affirmé que les institutions financières de son pays sont disposées à collaborer avec celles du Maroc.

Lors d’un entretien dernièrement à Rabat avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le diplomate singapourien a indiqué que le Maroc dispose de multiples atouts le prédisposant à jouer un rôle de leadership dans le domaine des finances et des affaires, citant la stabilité et la position géographique du Royaume en tant que trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants parvenu lundi à la MAP, le diplomate a passé en revue les volets de la coopération entre le Maroc et Singapour, rappelant que plusieurs conventions ont été signées ces dernières années entre les deux pays dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la justice et de la culture.

De son côté, M. El Malki a mis en exergue les excellentes relations d’amitié liant les deux pays, louant l’essor que connaît Singapour, grâce à la valorisation du capital humain.

Il a noté, à ce propos, que Singapour constitue un pôle financier de premier plan, réputé aux échelles régionale et internationale, appelant à l’échange d’expériences et d’expertise entre le Maroc et ce pays, notamment dans les domaines de l’enseignement et des finances.

Par la même occasion, M. El Malki a passé en revue la composition et les attributions de la Chambre des représentants, émettant le souhait de voir les liens de coopération se consolider avec l’institution législative à Singapour.