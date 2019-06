Habib El Malki s’entretient avec Vo Van Thuong

Le Maroc et le Vietnam entendent renforcer leurs relations parlementaires et bilatérales

19/06/2019

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le membre du Bureau politique et président de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti communiste vietnamien, Vo Van Thuong, sur les moyens à même de renforcer les relations parlementaires et bilatérales.

Dans un communiqué de la Chambre, M. El Malki a loué les liens historiques étroits unissant les deux pays et peuples, soulignant que les relations bilatérales sont empreintes d'une consultation constante au niveau politique et marquées par un saut qualitatif au niveau parlementaire, et ce à la lumière, notamment, des visites des responsables des deux institutions législatives et la signature d'un accord de coopération et de partenariat entre la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale vietnamienne en 2017.

Le président de la Chambre a également insisté sur l'importance de renforcer davantage les relations de coopération bilatérales au niveau parlementaire et bilatéral en général, appelant à l’intensification des visites entre les membres des groupes d'amitié parlementaires maroco-vietnamiens, par le biais de l’activation de la mise en œuvre de l'accord de coopération entre les deux institutions législatives et l’intensification de la consultation au niveau des organisations parlementaires internationales.

La Chambre des représentants a dans ce sens présenté une demande d'adhésion à l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) en tant que membre observateur afin de renforcer les relations de coopération et de solidarité avec les pays de cette région.

De son côté, M. Thuong a indiqué que "le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec le Maroc", exprimant sa gratitude au Royaume pour son soutien à l'élection du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021.

Il a dans ce sens émis l’espoir de voir les relations de coopération avec le Royaume du Maroc se renforcer, plaidant pour l’organisation de journées culturelles pour présenter le patrimoine culturel des deux pays et signer des accords de jumelage entre plusieurs villes du Maroc et du Vietnam.

Il a de même rappelé l’importance de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des relations entre les deux pays en vue de les hisser au rang d'une coopération et consultation plus poussées, invitant au nom du président de l’Assemblée nationale M. El Malki à effectuer une visite de travail à ladite Assemblée en vue de s'échanger les expériences et expertises entre les deux institutions législatives.

Réunion



Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu lundi 17 juin la réunion hebdomadaire avec les présidents des groupes et du groupement parlementaires pour débattre des sujets se rapportant au contrôle et à la chaîne parlementaire.

Concernant la question du contrôle, les participants à cette réunion ont pris acte de la position du gouvernement à propos des demandes que stipule l’article 152 du règlement intérieur de la Chambre. Il a été décidé de programmer les sujets concernant les collectivités locales, l’exécution des dépenses du compte spécial connu sous l’appellation de « Fonds de soutien de l’INDH », ainsi que le problème du secteur du transport international.

S’agissant de la séance mensuelle relative à la politique générale, il a été décidé de la consacrer à deux thèmes : le premier a trait à la Charte de la déconcentration administrative et le second à la politique gouvernementale concernant les MRE.

Les présidents des groupes et du groupement ont également débattu du cadre juridique relatif à la création de la société nationale de la chaîne parlementaire. Dans ce cadre, ils ont mis l’accent sur l’importance de la création de cette chaîne pour le renforcement de la politique communicationnelle de la Chambre, affirmant qu’il est nécessaire d’élargir la concertation avec les différentes parties concernées directement par ce projet en vue de garantir son bon démarrage.