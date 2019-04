Habib El Malki s’entretient avec Laszlo Kover

Le président de l'Assemblée nationale hongroise loue le développement constant des relations maroco-hongroises

01/05/2019

Le président de l'Assemblée nationale hongroise, Laszlo Kover, a salué, lundi à Rabat, le développement constant que connaissent les relations maroco-hongroises, mettant en avant les opportunités de développement des échanges économiques et commerciaux.

Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, il a salué la présence du Maroc en tant qu'invité d'honneur au Salon international de l'agriculture, qui sera tenu en Hongrie cette l'année, ajoutant que le secteur agricole est un axe stratégique de la coopération entre les deux pays.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, le président de l'Assemblée nationale hongroise a souligné que le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays sera marqué par l’intensification des visites entre les responsables de part et d'autre, invitant Habib El Malki à effectuer une visite de travail en Hongrie, pour discuter des moyens à même de renforcer les divers aspects de la coopération bilatérale.

Il a, aussi, mis en exergue la demande de la Chambre des représentants d'adhérer au groupe parlementaire Visegrad en tant qu'observateur, expliquant que cette demande sera examinée au cours de la prochaine réunion des présidents des parlements de ce groupe.

Pour sa part, Habib El Malki a souligné que la Hongrie est un pays ami pour le Maroc, se félicitant de l’évolution remarquable des relations bilatérales et de la régularité du dialogue politique au cours des dernières années.

Il a, également, loué l’essor remarquable des échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays, à la lumière du lancement de deux dessertes aériennes directes entre le Maroc et la Hongrie, appelant à renforcer et à diversifier les moyens de transport de marchandises et de passagers dans les deux sens et à promouvoir les échanges commerciaux et à donner de la vigueur à l'action du Conseil maroco-hongrois des affaires.

Saluant la position de la Hongrie vis-à-vis de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, Habib El Malki a passé en revue la stratégie multidimensionnelle du Maroc dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, rappelant que le Royaume a toujours été un pays de tolérance et de juste milieu. Il a, à cet égard, cité la signature de l'appel d’Al Qods par S.M le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants et Sa Sainteté le Pape François, dans le but de conserver et promouvoir le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l'identité particulière de la Ville sainte.

Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a souligné l'importance de renforcer la diplomatie parlementaire entre les deux institutions législatives, en particulier par le biais de l'intensification de la concertation et de la coordination entre les deux groupes d'amitié parlementaire et l'échange d'expériences et d'expertises entre les commissions parlementaires.

Il a, également, souligné la volonté de la Chambre des représentants d'adhérer, en tant que membre observateur, au groupe parlementaire «Visegrad», au vu de l'importance de ce groupement régional, qui comprend les pays d'Europe centrale, mettant en exergue les relations distinguées liant le Maroc et ces pays.

A l’issue de ces entretiens, la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale hongroise ont signé un mémorandum d'entente, portant sur la contribution des deux institutions au développement des liens politiques, économiques, culturels et scientifiques entre le Maroc et la Hongrie, le renforcement de la coopération parlementaire de l'échange d'expertise et d'expériences et sur la coordination dans les forums internationaux sur des questions et sujets d'intérêt commun.