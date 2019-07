Habib El Malki s’entretient à Moscou avec le président de la Douma et le vice-président du Conseil de la Fédération russe

03/07/2019

En marge de sa participation au 2ème Forum «Développement du parlementarisme» organisé par la Douma d’Etat de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’est entretenu, lundi 1er juillet 2019, avec son homologue russe Vyacheslav Volodine.

Au cours de cet entretien, M. El Malki a assuré son interlocuteur de l’intérêt que l’institution législative du Royaume accorde au renforcement de la coopération parlementaire avec un partenaire stratégique comme la Russie. «Un partenariat basé sur la confiance et touchant à des domaines-clés tels que l’utilisation de l’énergie atomique à des fins civiles, le tourisme, l’agriculture, la pêche et d’autres.

Historiquement denses, les relations entre les deux pays ont connu un nouvel élan depuis les deux visites officielles effectuées par Sa Majesté le Roi à Moscou en 2002 et 2016 et la visite du président Poutine à Rabat en 2006.

Par ailleurs, M. El Malki s’est félicité de la position de la Russie, un membre permanent du Conseil de sécurité, au sujet de notre intégrité territoriale. Une position qu’il a qualifiée de «positive et équilibrée». Comme il a salué la position russe concernant la question de la Palestine, en rappelant le rôle joué par Sa Majesté le Roi, en tant que Président du Comité Al Qods.

A également été mis en exergue, le rôle du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et de gouvernance climatique, au niveau national, à travers le développement des énergies renouvelables et à l’échelon international, depuis la tenue de la COP22 à Marrakech en octobre 2016.

En ouvrant une parenthèse historique, le président de la Chambre des représentants, reconnaissant le soutien russe aux mouvements de libération en Afrique, a souligné l’importance du retour du Royaume au sein de sa famille institutionnelle continentale. «Un nouveau départ pour une coopération Sud-Sud solidaire et inclusive et une opportunité pour une coopération trilatérale Maroc-Afrique-Russie».

De son côté, le responsable russe a pleinement souscrit à la volonté de coopération manifestée par son homologue marocain. Aussi, il a accepté une invitation que ce dernier lui a adressée en vue d’effectuer une visite de travail et d’amitié au Maroc avant la fin de l’année.

Plus tôt dans l’après-midi, M. El Malki a rencontré le vice-président du Conseil de la Fédération (Chambre haute), Iliyas Magomed-Salamovich Umakhanov.