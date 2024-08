Habib El Malki représente Sa Majesté le Roi à la cérémonie d’investiture du président rwandais

12/08/2024

Le président du Conseil supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique, M. Habib El Malki, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dimanche à Kigali, à la cérémonie d’investiture du président rwandais, Paul Kagame.



M. Kagame a été réélu pour un 4ème mandat à l’issue de la présidentielle tenue en juillet dernier, et qu’il a remportée dès le 1er tour avec plus de 98% des voix.



La cérémonie d’investiture a été marquée par la présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, de membres du corps diplomatique accrédité au Rwanda, ainsi que d’autres éminentes personnalités.

M. El Malki était accompagné lors de cette cérémonie de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Rwanda, Youssef Imani.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Excellence M. Paul Kagame à l’occasion de sa réélection Président de la République du Rwanda.

Dans ce message, le Souverain a exprimé au Président rwandais Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de réussite continue dans ses nobles missions.



SM le Roi a félicité M. Paul Kagame de la confiance renouvelée de présider aux destinées du peuple rwandais frère pour aller de l'avant vers la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.



A cette occasion, le Souverain a réaffirmé Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président de la République du Rwanda pour le renforcement des relations distinguées unissant les deux pays, empreintes de l'esprit de fraternité et d'estime mutuelle, et la consécration d’une coopération maroco-rwandaise fructueuse au service des intérêts communs des deux peuples frères et de la consolidation des passerelles de solidarité et d’intégration entre les pays du continent africain.