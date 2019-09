Habib El Malki reçoit une délégation de diplomates accréditées en Australie

Les efforts déployés en matière d'égalité homme-femme mis en avant

18/09/2019

Les efforts du Maroc en matière de promotion de l'égalité homme-femme ont été au menu d'un entretien, lundi à Rabat, du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, avec une délégation de femmes diplomates accréditées en Australie.

Au cours de cette entrevue, Habib El Malki a mis l'accent sur la politique initiée en vue de promouvoir la condition de la femme et de favoriser son insertion dans la société, plus particulièrement l'arsenal juridique adopté dans ce sens par l'institution législative.

La question de la femme, a-t-il dit, se trouve au centre des préoccupations du Parlement, avec en particulier la création du Groupe de travail thématique chargé des questions de l'égalité et de la parité.

Le président de la Chambre des représentants a dans ce contexte affirmé que "l'Australie et le Maroc sont deux pays ouverts sur le monde, attachés aux valeurs universelles qui sont celles du système onusien".

Les liens d'amitié et de coopération maroco-australienne illustrent la volonté du Royaume de resserrer ses relations avec les pays du Sud-est asiatique et du Pacifique et de promouvoir la coopération afro-asiatique.

Pour leur part, les membres de la délégation conduite par Barbara Hall Christen Reeve et Fatine Charrat Medrek ont qualifié d'"intéressant" le progrès accumulé dans les domaines économique, politique et social au Maroc.

"Nous souhaitons prendre connaissance des actions entreprises dans le domaine du développement humain et des réalisations accomplies pour la promotion des conditions de la femme", a indiqué Margaret Elisabeth, ancienne présidente du Sénat australien.

La délégation a également mis en évidence le potentiel touristique du Royaume permettant de drainer de plus en plus de visiteurs en provenance d'Australie, tout en se félicitant de l'ouverture d'une ambassade à Rabat.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment de Khadija Ziyani, présidente du Groupe de travail thématique chargé des questions de l'égalité et de la parité.

Fondé en 1964, le Club international des femmes de Canberra regroupe 350 membres issus de 55 pays avec pour mission de favoriser l'intégration des femmes nouvellement installées dans la ville.