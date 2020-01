Habib El Malki reçoit l’ambassadeur d'Autriche à Rabat

Klaus Kögeler souligne l'importance de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la coopération bilatérale

25/01/2020

L'ambassadeur de la République d'Autriche au Maroc, Klaus Kögeler, a mis en exergue, jeudi à Rabat, l'importance de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations de coopération bilatérale.

Lors d'entretiens avec président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, il a affirmé que les institutions législatives au Maroc et en Autriche partagent un intérêt pour diverses questions primordiales, telles que le changement climatique ou la migration, soulignant que ces sujets peuvent constituer des axes de réunions conjointes, de débat et d'échange entre les Parlements des deux pays.

A cette occasion, l’ambassadeur a mis en lumière les différents domaines de coopération entre l'Autriche et le Maroc, évoquant notamment la contribution de l'Autriche, dans le cadre du partenariat Maroc-Union européenne, dans le soutien aux projets liés au développement durable.

«Il existe un grand potentiel de coopération entre l'Autriche et le Maroc dans les domaines du développement durable», a-t-il fait savoir.

De son côté, Habib El Malki a salué les relations historiques de longue date qui unissent les deux pays et les deux peuples, exprimant sa ferme volonté de booster les relations parlementaires entre les deux institutions législatives pour davantage de coopération et de concertation.

Il a, d'autre part, souligné la création d’un groupe d’amitié parlementaire par la Chambre des représentants, mettant en relief le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion du rapprochement et du renforcement de la coopération.

Après avoir relevé l'importance d'intensifier les visites entre les délégations parlementaires des deux pays, Habib El Malki a appelé à donner un nouvel élan à la coopération entre la Chambre des représentants et le Conseil national d’Autriche, ajoutant que «nous souhaitons développer nos relations avec le Parlement autrichien de manière à contribuer au renforcement de la voie de la coopération entre le Maroc et l'Autriche dans tous les domaines».