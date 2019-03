Habib El Malki reçoit Sainey Tourray

Les relations maroco-gambiennes examinées à Rabat

18/03/2019

Les relations entre le Maroc et la Gambie sont solides et connaissent un développement constant, a indiqué, vendredi, Sainey Tourray, chef de la délégation parlementaire gambienne qui a pris part à la 14ème Conférence de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique, Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le député gambien a mis en avant les liens spirituels et religieux étroits unissant les deux pays, saluant la bonne organisation de cette 14ème conférence tenue à Rabat du 11 au 14 mars et son bilan positif.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, la délégation parlementaire gambienne a réitéré sa volonté de renforcer la coopération et le rapprochement entre les deux institutions législatives, par l'intensification des visites et le partage des expertises et expériences dans le domaine de l'action parlementaire, en particulier.

De son côté, Habib El Malki a mis l'accent sur les relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays et peuples, exprimant la ferme volonté de renforcer la coopération entre les deux institutions législatives. Dans ce sillage, il a mis en exergue le travail du groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays.

Il convient de rappeler que ladite conférence a été couronnée par l’adoption à l’unanimité de la «Déclaration de Rabat" qui reflète l’esprit de compromis ayant marqué ses travaux et constitue une feuille de route que la présidence marocaine de l'Union œuvrera à mettre en œuvre, notamment en intensifiant les réunions des comités et organes de l'Union, en multipliant les contacts et en encourageant le dialogue avec les organisations parlementaires multilatérales.

Ont pris part à cette session 473 représentants des Parlements des Etats membres, dont 17 présidents de Parlements nationaux ainsi que des représentants de 14 organisations internationales, conclut-on de même source.