Habib El Malki préside la réunion du bureau du CSEFRS

05/05/2023

Le bureau du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a tenu, mercredi, une réunion consacrée à l'examen de bon nombre de points à l'ordre du jour.



Parmi les principaux points abordés lors de cette réunion présidée par Habib El Malki, président du Conseil, figure l'examen des propositions des plans d'action des commissions permanentes, du programme du conseil dans le cadre des activités du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), de l'état d'avancement des préparatifs de la journée d'étude sur l'orientation scolaire que le Conseil entend organiser, et de la programmation proposée afin de préparer et d'adopter des avis sur les projets de textes législatifs soumis au Conseil par le gouvernement, précise le CSEFRS dans un communiqué.



Au cours de cette réunion, un exposé a été présenté sur la coordination des projets des commissions permanentes et des groupes de travail, en adoptant une approche systémique fondée sur l'harmonie, la complémentarité et la convergence des visions entre les commissions malgré leurs spécialisations différentes, en réponse aux exigences du projet sociétal citoyen et démocratique, à même de favoriser la contribution du Maroc à l'économie et à la société du savoir et de renforcer sa place parmi les pays émergents.



La réunion a été également l'occasion d'examiner les programmes de la participation du CSEFRS au SIEL et de la journée d'étude qu'il entend organiser sur l'orientation scolaire et professionnelle et le conseil universitaire, et d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs de ces deux événements importants sur les plans organisationnel, logistique et communicationnel.



En ce qui concerne les projets de textes législatifs soumis au CSEFRS par le gouvernement, il a été procédé à la programmation des avis formulés autour du projet de décret relatif à l'orientation scolaire et professionnelle et au conseil universitaire, du projet de loi n° 59-21 portant sur l'enseignement scolaire et du projet de décret n° 2-21-448 fixant les applications de l'ingénierie linguistique dans l'enseignement scolaire, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, pour discussion et approbation lors de l'Assemblée générale de la session de juillet.