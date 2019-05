Habib El Malki : Un soutien mutuel au service des causes continentales et des intérêts et droits africains

La Chambre des représentants poursuit l'institutionnalisation de sa coopération avec les Parlements africains sur la base d'une diplomatie solidaire

28/05/2019

La Chambre des représentants poursuit son action d'institutionnalisation de la coopération avec les Parlements nationaux africains sur la base d'une diplomatie parlementaire solidaire et d'un soutien mutuel au service des causes continentales et des intérêts et droits africains, conformément à la vision marocaine et à la stratégie du Royaume dans le continent, a affirmé le président de cette institution législative, Habib El Malki.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique (25 mai), il a souligné l'importance stratégique du retour du Royaume à sa famille africaine, sous la conduite sage et éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, rappelant que ce retour constitue une grande valeur ajoutée pour l’action conjointe africaine et pour la dynamisation de coopération Sud-Sud et de la solidarité africaine à laquelle le Souverain accorde un grand intérêt, indique un communiqué de la chambre.

L'implication du Maroc sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI dans l'édification du continent africain est basée sur une histoire de contribution qualitative à la réalisation du développement du continent, a-t-il dit, rappelant que l'histoire retient la contribution de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, aux côtés d'autres leaders africains, l’amorce de la dynamique de libération aussi bien dans le cadre de la Conférence et du Groupe de Casablanca que dans le sillage de la Conférence d’Accra. Ces efforts ont été consolidés par la contribution historique, les efforts inlassables et la vision de Feu Sa Majesté Hassan II pour une Afrique indépendante et stable, a-t-il rappelé.

Dans la conjoncture actuelle, la commémoration de la Journée mondiale de l'Afrique constitue l'occasion d'identifier les grands défis auxquels le continent est confronté et de valoriser ses réalisations dans de nombreux domaines, ajoute Habib El Malki, notant qu'il s'agit aussi d'une occasion de rappeler la lutte des peuples du continent pour leur l'indépendance du joug colonial, et de la place importante qu'occupe au niveau international le continent et sa détermination de réaliser un développement indépendant et mettre en place des institutions nationales.

Les pays africains sont parvenus après l’indépendance à se débarrasser des conflits armés internes et des tensions transfrontalières et à promouvoir une Afrique stable sur les plans politique et institutionnel en organisant des élections libres, a expliqué Hbaib El Malki, relevant que le leadership revient désormais à de nouvelles générations d'élites appelées à ne ménager aucun effort en vue de réaliser le développement et d'augmenter les taux de croissance.

"Si l'Afrique est un continent aux lourds enjeux internationaux compte tenu de ses ressources naturelles et humaines, les indicateurs économiques et de développement dans le continent montrent qu'il s'agit bien d'un continent émergent", a-t-il dit, insistant sur la nécessité de valoriser les ressources humaines et de fournir plus de moyens pour poursuivre la percée africaine, mieux exploiter les ressources humaines et préserver les capacités scientifiques en mettant fin à la fuite des cerveaux.

Dans le contexte de la mondialisation et de la responsabilisation, la communauté internationale est appelée à honorer ses engagements vis-à-vis de l'Afrique en luttant contre les changements climatiques et en s'attaquant aux causes des migrations, a indiqué le président de la Chambre, plaidant pour l’élimination de la pauvreté et le renforcement de la stabilité, avec à la clé, la mise en place d'économies inclusives et des ressources fiables.

Il a, par ailleurs, fait observer que la célébration de cette Journée par les Nations unies intervient dans une période marquée par la recrudescence du phénomène de l'asile et des réfugiés, ce qui nécessite, a-t-il dit, une lutte contre les origines du problème notamment la résolution des conflits et la prévention des crises, et principalement le respect de la souveraineté des Etats et leur unité nationale et territoriale.

L’UA célèbre la Journée de l’Afrique à Addis-Abeba

L’Union africaine a célébré samedi à Addis-Abeba, la Journée de l’Afrique en organisant une cérémonie officielle en hommage aux héros africains.

La Journée de l’Afrique a été marquée cette année par l’inauguration au siège du Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine du mur commémoratif de l’Union africaine en l’honneur des soldats africains morts en héros dans différentes zones de conflits en Afrique.

Dans un message adressé à l’occasion de la célébration de cette journée qui coïncide avec le 56ème anniversaire de la naissance de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), ancêtre de l’Union africaine, le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat a souligné que «notre vision commune d’une Afrique unie, intégrée, en paix, prospère, dirigée par ses propres citoyens est l’outil irremplaçable de notre rayonnement sur la scène internationale».

«Dans cet effort collectif, je voudrais insister tout particulièrement sur le rôle des acteurs de terrain que sont les organisations de la société civile africaine, de la jeunesse et des femmes qui, au-delà et en plus de l’action des Etats, accomplissent un travail remarquable de sensibilisation et de mobilisation auprès des différentes couches de la population», a-t-il ajouté.

Leurs efforts accomplis dans des conditions souvent difficiles, cimentent et renforcent la résilience des populations africaines et leur emprise sur leur propre destin, a-t-il souligné.