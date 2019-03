Habib El Malki : Le congrès de l'UIPA, une étape majeure pour raviver l'unité arabe

07/03/2019

Le congrès de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), tenu à Amman les 3 et 4 courant, est une étape majeure pour raviver l'unité arabe, a affirmé le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Les parlementaires arabes sont appelés à jouer le rôle qui leur sied pour rétablir la confiance mutuelle et réunir les conditions permettant de faire de l'unité arabe une réalité et un outil pour résoudre tous les problèmes, a-t-il souligné dans un entretien accordé au journal jordanien « Addoustour ».

Par ailleurs, le président de la Chambre des représentants a indiqué que l'action arabe commune passe par la Ligue des Etats arabes, estimant que faute d'une réforme de l'institution panarabe, la Ligue pourra difficilement accomplir son rôle. Et de rappeler que lors du congrès de l'UIP, il a été décidé de mettre en place une commission chargée de trouver des solutions à la situation arabe actuelle.

En ce qui concerne la cause palestinienne, Habib El Malki a relevé que la ville d'Al Qods est la capitale éternelle de la Palestine et tous les participants au congrès ont réaffirmé la sacralité du combat que mène le peuple palestinien, rappelant l'initiative de S.M le Roi Mohammed VI, président du comité Al Qods, au moment où l'administration américaine a décidé de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Al Qods.

Au sujet des réfugiés syriens et des efforts déployés par la communauté internationale, il a rappelé le rôle de l'hôpital de campagne marocain, mis en place par les forces armées Royales en 2012 au camp Zaatari, outre la mission médicale implantée dans la Bande de Gaza, notant que la diplomatie solidaire du Maroc avec les peuples arabes frères est un choix constant, nonobstant toute conjoncture.

La Jordanie a abrité les 3 et 4 mars les travaux du 29ème congrès de l'Union interparlementaire arabe sous le thème "Al Qods est la capitale éternelle de l'Etat de la Palestine" avec la participation des présidents de Parlements arabes et des parlementaires arabes dont la délégation marocaine qui était conduite par Habib El Malki.

Ce conclave a été consacré à la mobilisation des parlementaires et au renforcement de la coopération parlementaire pour mieux répondre aux défis auxquels fait face actuellement la région arabe notamment la question palestinienne.