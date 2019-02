Habib El Malki : La question de la femme unifie toutes les composantes de la Chambre des représentants

09/02/2019

La question de la femme unifie toutes les composantes de la Chambre des représentants dans un esprit de consensus et de maturité, a indiqué, mercredi à Rabat, le président de la première Chambre du Parlement, Habib El Malki.

Lors d'une réunion avec les membres du groupe de travail thématique chargé de l'équité et de l'égalité, Habib El Malki a salué les efforts consentis par ses membres et leur volonté de créer les conditions nécessaires pour réussir cette expérience, en dépit de multiples difficultés dans différents domaines, indique un communiqué de la Chambre des représentants. Il a indiqué, dans ce sens, que l'expérience pionnière du groupe de travail thématique chargé de l'équité et de l'égalité est reconnue sur le plan social et contribue à enrichir l'expérience parlementaire marocaine.

Dans ce cadre, le président de la Chambre des représentants a appelé les membres du groupe à œuvrer avec une forte volonté en vue de réussir cette expérience dans toutes ses dimensions, sociales, intellectuelles et culturelles, soulignant la nécessité de coordonner avec les différents organes de la Chambre d’une manière régulière, étant donné que la cause de la femme est une question sociétale et urgente. Il a, également, plaidé pour une réflexion visant à élaborer une proposition d'amendement du règlement intérieur de la Chambre pour transformer le groupe de travail thématique chargé de l'équité et de l'égalité en commission permanente, ajoutant que cela nécessite des consultations juridiques.

De même, Habib El Malki a souligné la nécessité de dresser un inventaire de toutes les lois adoptées par la Chambre des représentants relatives à la femme, afin de corriger les lacunes qui les entachent.

Pour sa part, la présidente du groupe de travail thématique chargé de l'équité et de l'égalité, Khadija Zayani, a salué l’appui apporté par le président de la Chambre des représentants à l’action du groupe thématique, mettant en exergue les importantes réalisations du groupe durant les six derniers mois et le programme d’action de la prochaine étape.

Selon le règlement intérieur de la Chambre, le groupe de travail thématique chargé de l'équité et de l'égalité a pour mission de mener des études et de présenter des propositions et des recommandations pour la mise en œuvre de l’initiative législative des membres de la Chambre, en plus d’améliorer la performance de la Chambre et ses organes en matière de contrôle de l’action gouvernementale et d'évaluation des politiques gouvernementales, dans le volet relatif à l'équité, l'égalité et l’intégration du genre social.