Habib El Malki : La Chambre des représentants veut apporter une valeur ajoutée à l’ action de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN

25/08/2021

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a exprimé, lundi, l’aspiration de la première Chambre du Parlement dans sa première participation en tant que membre observateur aux travaux de la 42ème session de l'Assemblée interparlementaire de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (AIPA-42), à apporter une valeur ajoutée à l’action de l'Assemblée. Intervenant lors des travaux de cette session tenue, du 23 au 25 août par visioconférence sous le thème "Développer la coopération parlementaire dans l'inclusion numérique pour la communauté de l’ASEAN 2025", en présence des présidents des Parlements des Etats membres, des représentants d’organisations régionales et internationales et de nombreux invités, M. El Malki s’est félicité de l’obtention de la Chambre des représentants du statut de membre observateur au sein de l’AIPA, indique la première Chambre dans un communiqué. A cet égard, il a exprimé l’aspiration de la Chambre à ce qu’elle apporte une valeur ajoutée à l’action de l’assemblée, à jouer un rôle important dans le rapprochement des relations entre les continents d'Asie et d'Afrique et le partage et l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, "d'autant plus que les Parlements de l'Assemblée ont accumulé des expériences importantes dans le domaine de l’action parlementaire sous tous ses aspects, dont la Chambre des représentants du Royaume du Maroc peut bénéficier". M. El Malki a relevé que dans le contexte de la révolution numérique que connaît le monde, la numérisation des transactions parlementaires est devenue un élément essentiel de la coopération interinstitutionnelle, car elle contribue à jeter des ponts entre les pays et les peuples en offrant un horizon parlementaire à la gouvernance internationale et à la promotion de la paix, ajoutant qu'elle est en tant que telle, considérée comme une interface essentielle dans la coopération internationale et dans la consolidation de la démocratie. Il a expliqué que la Chambre des représentants accorde la priorité à la numérisation, dans le cadre d'une vision et d'une approche stratégiques globales qui visent à réaliser l’équité numérique, et consacre la centralité de l'électeur, c'est-à-dire l'élément humain dans les relations entre les différentes institutions qui aspirent collectivement à consolider les valeurs démocratiques, de manière à assurer la pérennité, la clarté et la transparence de l'institution législative, outre la réduction de la fracture numérique, a précisé la même source. Lors de la 41ème session de l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est tenue en septembre 2020 à la capitale vietnamienne Hanoï, la Chambre des représentants a été acceptée en tant que membre observateur au sein des organes de l'Assemblée interparlementaire des nations d'Asie du Sud-Est, ce qui a constitué un acquis sans précédent du fait que le Parlement marocain est le premier Parlement africain à être membre de cette institution parlementaire asiatique. Créée en 1967, l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) est un groupement économico-politique, qui comprend 10 pays, à savoir l'Indonésie, Singapour, la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar, les Philippines, Brunei, le Laos et le Cambodge. Ce groupement vise à accélérer la croissance économique, à réaliser le progrès social et le développement culturel en Asie du Sud-Est, ainsi qu'à établir une zone de libre-échange entre les pays membres.