Habib El Malki : Adhésion de la Chambre des représentants à toutes les initiatives visant à faire de l'eau un outil pour la paix dans le monde

27/06/2019

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a affirmé, mardi à Rabat, l'adhésion de la Chambre à toutes les initiatives visant à faire de l'eau un axe de coopération et un outil pour la paix dans le monde.

Lors d'entretiens avec une délégation du Geneva Water Hub (Suisse), présidée par le directeur de l'unité de la recherche et de l'éducation de ce centre, Christian Bréthaut, Habib El Malki a souligné que la Chambre veille à apporter sa contribution dans toutes les questions liées à l'eau au sein du Réseau international des parlementaires pour l'eau, rappelant la célébration par l’institution législative, l’année prochaine, de la Journée mondiale de l'eau (mois de mars).

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Habib El Malki a mis en avant l'importance particulière accordée par S.M le Roi Mohammed VI au secteur de l’eau, rappelant que le Souverain a présidé, en avril 2019, une séance de travail consacrée aux problématiques de l'eau, en présence du chef du gouvernement, de ministres et de représentants du secteur.

Depuis plus de 50 ans, le Royaume du Maroc a adopté une politique de l'eau lui permettant de disposer d'une infrastructure importante et d'améliorer la gouvernance de ses ressources en eau, a-t-il précisé, soulignant la création du Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau et son rôle dans la diffusion et le développement d'une prise de conscience globale et dans la prise d'initiatives concrètes au service de l'eau.

Les membres du Geneva Water Hub ont souligné, de leur côté, le rôle de la diplomatie parlementaire dans l’apaisement des tensions et le règlement des différends relatifs aux eaux transfrontalières, rappelant la place prépondérante du Royaume dans le continent africain.

Les membres de la délégation ont apporté, à cette occasion, des éclaircissements sur le Centre, qui a pour mission de prévenir les différends relatifs à l’eau et de renforcer le rôle de l’eau en tant qu’outil de paix et de coopération dans le monde.