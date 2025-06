HCP: Optimisme des dirigeants du secteur de la construction au 2ᵉ trimestre

05/06/2025

Les anticipations avancées par les chefs d’entreprise du secteur de la construction, pour le 2ème trimestre 2025, font ressortir, globalement, une augmentation de l’activité, d’après le Haut-commissariat au plan (HCP).



Cette évolution résulterait de la hausse d’activité attendue dans les branches des «Travaux de construction spécialisés», du « Génie civil » et serait accompagnée par une stabilité prévue des effectifs employés.



Au premier trimestre 2025, l’activité du secteur aurait enregistré une augmentation attribuée, d’une part, à la hausse de l’activité dans les branches du «Génie civil» et des «Travaux de construction spécialisés », et d’autre part, à la stabilité observée dans la branche de la «Construction de bâtiments».



Les carnets de commandes dans la construction se seraient situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une stagnation. Dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur de la construction se serait établi à 72%.



Au premier trimestre 2025, 11% des entreprises du secteur de la construction auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières. Par ailleurs, la situation de trésorerie aurait été jugée «difficile» par 27% des chefs d’entreprise.