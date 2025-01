HCP: La demande intérieure progresse de 6,3% au troisième trimestre 2024

02/01/2025

La demande intérieure a enregistré une augmentation de son taux d’accroissement de 6,3% au troisième trimestre 2024 au lieu de 4,2% la même période de l’année 2023, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



La contribution de cette demande à la croissance économique nationale s'est élevée à 6,9 points, précise le HCP dans une note d'information sur la situation économique nationale au troisième trimestre 2024.



Ainsi, l’investissement brut (formation brute de capital fixe, variation des stocks et acquisition nette d’objets de valeurs) a connu une forte hausse de son taux d’accroissement passant de (-3,5%) en troisième trimestre 2023 à 13,5%, contribuant ainsi à la croissance économique de 3,7 points au lieu d’une contribution négative de 1,2 point, rapporte la MAP.



De son côté, les dépenses de consommation finale des ménages ont affiché une augmentation de 3,9% au lieu de 8,1%, avec une contribution à la croissance de 2,4 points, souligne la même source.



De même, la consommation finale des administrations publiques a enregistré une hausse de 3,8% au lieu de 3,9% la même période de l’année précédente, avec une contribution à la croissance économique de 0,7 point.



Au niveau des échanges extérieurs, les importations de biens et services ont affiché une hausse de 12,9% au lieu de 8,6%, avec une contribution négative à la croissance économique de 6,9 points au lieu d’une contribution négative de 5 points le même trimestre de l’année dernière.



De leur côté, les exportations ont enregistré une augmentation de 9,8% au lieu de 7,2%, avec une contribution à la croissance économique de 4,4 points au lieu de 3,4 points durant la même période de l’année passée.



Dans ce cadre, les échanges extérieurs de biens et services ont dégagé, au troisième trimestre 2024, une contribution négative à la croissance économique, se situant à (-2,5) points au lieu (-1,6) points une année passée.