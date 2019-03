Gwyneth Paltrow transformée par “Shakespeare in Love”

02/03/2019

Gwyneth Paltrow n’a plus jamais été la même après avoir fait Shakespeare in Love. Cette comédie romantique, sortie en 1998 et qui a engrangé près 300 millions de dollars de recettes au niveau mondial, lui a permis de rafler l’Oscar de la meilleure actrice. «Ça a juste changé ma vie, a déclaré Gwyneth Paltrow lors d’un entretien accordé à Variety. Je ne pense pas que les choses sont revenues à la normale depuis».

Vu par des millions de téléspectateurs, le discours de réception larmoyant aux Oscars de la jeune actrice a eu pour effet de la propulser au rang de star mondiale. Ceci sans compter qu’à la suite du succès de Shakespeare in Love, Gwyneth Paltrow est effectivement devenue une cible de choix pour les tabloïds lorsqu’elle est notamment sortie avec Brad Pitt.

A compter de ce jour, elle n’a plus jamais pu s’asseoir dans un restaurant sans être reconnue. «Je pense qu’on passe une sorte d’hémisphère quand on devient connu, a continué Gwyneth Paltrow. Ça s’est fait par étapes, mais je me suis dit, “OK, tu es dans ce monde-là maintenant”».