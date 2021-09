Guillem Rodriguez, de l’équipe réserve du Real Madrid au Moghreb de Tétouan

07/09/2021

Le MAT vise un retour le plus vite possible à la cour des grands

Le Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT), section football, a annoncé, lundi, avoir signé un contrat avec le défenseur espagnol, Guillem Rodriguez, en provenance de l'équipe réserve du Real Madrid. Le club a précisé, dans un communiqué, avoir finalisé lundi matin les procédures juridiques pour s'attacher les services du latéral droit de la réserve du Real Madrid, Guillem Rodriguez Martinez. Il a noté que l'équipe de la Colombe blanche a signé un contrat de deux saisons avec l'ancien défenseur de la deuxième équipe du Real Madrid, dans le cadre d'un transfert libre, afin de renforcer la ligne défensive de l'équipe. Gillem Rodriguez a commencé sa carrière sportive à l’école du club St. Gregory en Catalogne, puis a rejoint les catégories jeunes de Gérone. Il s'est ensuite engagé avec l’équipe de Horta dans la périphérie de Barcelone, avant de signer, au début de la saison 2019, avec la deuxième équipe du Real Madrid, y évoluant ainsi pendant deux saisons sous la direction de l’ancienne star du Real Madrid, Raoul Gonzalez. Le MAT et le milieu de terrain Adil El Hassnaoui étaient parvenus récemment à un accord pour renouveler le contrat qui les lie. Auparavant, le club avait annoncé le recrutement de dix joueurs et le renouvellement du contrat du capitaine Nassir El Maimouni et du défenseur Mohsine El Achir. Le club tétouanais avait précisé avoir signé des contrats avec le milieu de terrain Zayd Karouch, le gardien de but Younes Karabila et le latéral gauche Zouhair Marour, dans le cadre d'un transfert libre, après l'expiration des contrats liant ces derniers respectivement à la Renaissance sportive de Berkane, au Chabab Atlas de Khénifra et au Raja de Béni Mellal. Il avait également signé des contrats avec Saad Kohal, Karim Farhoun, Hamza Hanouri, Youssef Robaidi et Imad Kimaoui, en plus du gardien de but Mohamed El Youssfi et du défenseur Mohamed Saoud. Suite à ces renforcements, le Moghreb de Tétouan tient à faire part de ses objectifs d’entrée : le retour à la cour des grands au terme de la saison footballistique 2021-2022. Pour rappel, le MAT relégué cette saison en Botola Pro 2,s’était qualifié à la finale de la Coupe du Trône aux dépens du Wydad de Casablanca. En finale, il affrontera l’ASFAR qui avait éliminé le Raja de Béni Mellal, locataire de la D2.