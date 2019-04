Guichet unique ambulant au service des Marocains du monde

La première étape du 2 au 5 mai aux consulats du Royaume en Espagne

25/04/2019 H.T

Le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration organisera l’opération «Guichet unique ambulant au service des Marocains du monde », et ce du 2 au 5 mai prochain dans les différents services consulaires du Royaume en Espagne.

Cette étape concernera respectivement les consulats du Maroc à Malaga, Alméria, Barcelone, Bilbao, Gérone, Las Palmas, Madrid, Majorque, Séville, Tarragonne et Valence.

Cette opération sera généralisée par la suite à d’autres pays qui comptent une communauté marocaine, sachant qu’en Espagne, celle-ci est estimée à environ 850.000 ressortissants.

Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre de la Haute sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI entoure les Marocains du monde, vise à sensibiliser les MRE aux différentes questions qui les touchent qu’elles soient d’ordre social, culturel, économique et administratif et connaîtra la participation de l’ensemble des départements concernés, à savoir les représentations diplomatiques et consulaires du Maroc en Espagne, les ministères de la Justice, de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (Département du Transport); l’Agence nationale de la Conservation foncière, du cadastre et de la cartographie; la Direction générale de la douane et des impôts indirects; la Direction générale des impôts, la Caisse centrale de garantie; la Caisse nationale de la sécurité sociale et l’Institut Royal de la culture amazighe.