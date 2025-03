Guerre commerciale de Washington: Pékin se battra "jusqu'au bout"

07/03/2025

La Chine a promis jeudi qu'elle se battra "jusqu'au bout" si les Etats-Unis poursuivent leur guerre commerciale, critiquant un bras de fer qui "déstabilise" l'économie mondiale.



Des milliers de délégués venus de toute la Chine sont réunis cette semaine à Pékin pour un conclave politique annuel très orchestré, au moment où le président américain Donald Trump intensifie son offensive tarifaire contre les produits chinois.



Ce nouvel acte de la guerre commerciale "perturbe" l'économie mondiale, a affirmé jeudi le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, lors d'une conférence de presse en marge de la session parlementaire.



Cela perturbe également "la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, freinant ainsi le développement de l'économie mondiale", a-t-il dénoncé.

La Chine "se battra jusqu'au bout", a ajouté le ministre.



Les autorités ont annoncé mercredi un objectif de croissance ambitieux "d'environ 5%" pour 2025, un objectif conforme aux prévisions d'analystes interrogés par l'AFP.

Mais nombre d'experts estiment qu'il est ambitieux compte tenu de l'ampleur des défis économiques auxquels la Chine est confrontée.



L'"incertitude de l'environnement extérieur s'accroît", a reconnu jeudi Zheng Shanjie, président de la Commission nationale du développement et de la réforme, lors de la même conférence de presse.



"Nous sommes également confrontés à des problèmes tels qu'une demande intérieure insuffisante, des difficultés de production et de fonctionnement dans certains secteurs et certaines entreprises", a-t-il ajouté.



La Chine a officiellement atteint de justesse son objectif de croissance "d'environ 5%" en 2024, notamment grâce à un niveau record d'exportations.

Mais la guerre commerciale lancée par la nouvelle administration de Donald Trump pourrait porter un coup dur à ce pilier de la croissance chinoise.



Pour faire face à ces défis internes et externes, les autorités ont annoncé mercredi vouloir faire de la consommation interne une "force motrice" de la croissance.



Jeudi, les responsables économiques du pays ont également annoncé une augmentation des dépenses budgétaires, une décision "importante" selon le ministre chinois des Finances, Lan Fo'an.



"Les dépenses publiques continueront d'augmenter (en 2025), ce qui contribuera fortement à promouvoir un développement économique et social durable et sain", a déclaré le ministre lors du même point de presse.

Les taux d'intérêt seront également abaissés "en fonction de la situation économique et financière".



Le chef de la planification économique, Zheng Shanjie, s'est dit "pleinement confiant" quant à l'atteinte de l'objectif de croissance "d'environ 5%" pour 2025.

"Nous avons toutes les bases et garanties" pour cela, a-t-il assuré.



Le géant asiatique peine à assurer pleinement sa relance économique depuis la pandémie, lesté par une crise du secteur immobilier, une consommation atone et un taux de chômage élevé chez les jeunes.



A cela s'ajoute la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump, qui a imposé cette semaine de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises.

Ces taxes américaines devraient avoir des répercussions sur des centaines de milliards d'euros d'échanges commerciaux entre les deux plus grandes économies mondiales.



L'Etat-parti chinois a déjà répliqué en annonçant des taxes allant jusqu'à 15% sur une gamme de produits agricoles américains, notamment le soja, le porc et le blé, effectives à partir du 10 mars.



Cette riposte ciblée reste toutefois plus modérée que les taxes imposées par Donald Trump, qui visent l'ensemble des produits chinois.