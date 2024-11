Guercif: Plus de 800 bénéficiaires d’une caravane médicale pluridisciplinaire

22/11/2024

Quelque 812 personnes ont bénéficié des services d'une caravane médicale multidisciplinaire, organisée samedi et dimanche derniers dans la commune d’Assebbab, relevant de la province de Guercif.



Cette initiative humanitaire, organisée par l'Association chantiers jeunesse Maroc -Section Sidi Kacem- et la Fédération nationale pour la santé, le développement et la solidarité, sous le slogan "Santé pour tous", vise à rapprocher les différents services médicaux des personnes nécessiteuses en milieu rural.



Les prestations de cette caravane médicale comprenaient des consultations et des examens médicaux dans les spécialités de médecine générale, d'obstétrique et de gynécologie, de pédiatrie, de chirurgie oculaire, de médecine cardiovasculaire, d'oncologie, de médecine des articulations et des os, ainsi que de psychiatrie.



Le président de l'Association chantiers jeunesse Maroc -Section Sidi Kacem-, Ahmed Al Baroudi, a souligné que cette caravane, qui a bénéficié à 812 hommes et femmes, a été encadrée par plus de 33 professionnels de santé, dont 9 médecins spécialisés, notant que le but est de rapprocher les services de santé et de faciliter l'accès aux traitements nécessaires pour les habitants de la commune d’Assebab.



Il a ajouté que cette initiative, menée dans le cadre de la célébration du 49ème anniversaire de la Marche Verte et du 69ème anniversaire de la fête de l’Indépendance, vise à contribuer au renforcement de l'offre de santé dans la province, en rapprochant et en améliorant les services médicaux gratuits fournis à la population locale, en particulier aux catégories les plus vulnérables (enfants, femmes et personnes âgées), surtout en cette période de basses températures et de maladies liées à la vague de froid.



De son côté, le président de la Fédération nationale pour la santé, le développement et la solidarité, Ahmed Boudakhane, a relevé que la participation de la Fédération à cette caravane médicale s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour rapprocher les services de santé spécialisés des habitants nécessiteux du milieu rural.



Il a noté que la fédération veille à organiser de telles initiatives humanitaires de manière périodique, eu égard à l'importance de ces caravanes dans la facilitation de l'accès des habitants du monde rural aux soins, en particulier ceux qui ne peuvent pas supporter les frais de déplacement vers les villes voisines.



Cette caravane a été organisée en partenariat avec la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la orotection Sociale à Guercif et la Direction provinciale de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, et en coopération avec une association d’usagers de l'eau agricole.