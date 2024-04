Guercif : Plus de 80 poches de sang collectées lors d'une campagne de don

29/04/2024

Quelque 87 poches de sang ont été récoltées lors d'une campagne de don, organisée jeudi à Guercif, à l'initiative de l'association "Katrate Al Amal pour la transfusion sanguine".



Cette initiative humanitaire, organisée en partenariat avec l'association "Hna Khoute pour la solidarité et le développement" à Guercif et le centre régional de transfusion sanguine à Oujda et en coordination avec la province de Guercif, a contribué à renforcer les stocks du centre en cette matière vitale.



Cette action de solidarité, organisée sous le signe "Une goutte de votre sang sauve les autres", vise à encourager la culture du don de sang et à renforcer l'esprit de responsabilité et de coopération entre les citoyens.



Le président de l'association "Katrate Al Amal pour la transfusion sanguine" à Guercif, Yassine Darmane, a déclaré à la MAP que cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts visant à instaurer une culture de don de sang au sein des différentes couches de la société et à sensibiliser à l’importance de cette action pour sauver des vies humaines.



Il a ajouté que ce noble travail humanitaire vise à collecter le plus grand nombre de poches de sang pour soutenir le stock régional et national, qui enregistre un déficit en cette substance vitale.



De son côté, le président de l'association "Hna Khoute pour la solidarité et le développement" à Guercif, Adil Negadi a relevé l'importance de cette initiative humanitaire qui incarne les valeurs de solidarité et d'éducation aux principes de citoyenneté parmi les différentes catégories de la société.