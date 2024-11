Guercif : L'économie de l'eau d'irrigation, une option essentielle pour faire face aux changements climatiques (colloque)

22/11/2024

Les participants à un colloque organisé, samedi à Guercif dans le cadre des activités de la 4e édition du Salon régional de l’olive, ont souligné la nécessité de l'économie de l'eau d'irrigation comme une priorité et une option essentielle pour faire face aux changements climatiques.



Les intervenants lors de cette rencontre, initiée par la Direction régionale du Conseil agricole de l'Oriental, ont mis en avant l'importance de sensibiliser les agriculteurs et les différents acteurs du secteur agricole dans la province de Guercif à l'utilisation rationnelle de l'eau, compte tenu de la rareté de cette ressource vitale et de son impact sur la durabilité de l'agriculture dans la région.



Ils ont considéré que l'économie de l'eau destinée à l'agriculture constitue l'une des grandes priorités pour faire face aux défis environnementaux et économiques auxquels la province et la région de l'Oriental sont confrontées, en raison de l'impact croissant des changements climatiques sur les ressources en eau et l'activité agricole.



Ces défis, ont-ils fait remarquer, imposent de renforcer l'engagement collectif à travers des initiatives tenant compte des besoins des agriculteurs et garantissant la durabilité du secteur agricole en tant que levier essentiel pour le développement économique et social de la région.



Ils ont ainsi insisté sur la nécessité de sensibiliser davantage à la rareté des ressources en eau et d'encourager les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles durables, y compris la technique d'irrigation goutte à goutte, le choix de cultures plus résilientes à la sécheresse et le renforcement de la capacité du secteur agricole à s'adapter aux phénomènes climatiques extrêmes, grâce à une meilleure gestion de l'eau et à la réduction de l'impact de la sécheresse sur la production agricole.



Les participants à ce colloque ont également souligné l'importance d'impliquer les agriculteurs dans la préservation des ressources naturelles, en tant qu'acteurs principaux pour assurer la continuité de l'activité agricole, ainsi que d'intensifier les campagnes de sensibilisation, d'organiser des formations et de fournir un soutien technique et matériel pour faciliter la transition vers des pratiques agricoles innovantes et durables.



Aïcha Zriki, représentante de la Direction régionale du Conseil agricole de l'Oriental, a déclaré à la MAP que l'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour sensibiliser les agriculteurs à la nécessité d'économiser l'eau, de les informer sur les techniques et systèmes les plus récents utilisés pour l'irrigation agricole, et de leur permettre de connaître les offres, aides et subventions financières destinées à économiser l'eau d'irrigation, ainsi que les procédures à suivre pour en bénéficier.



Elle a ajouté que ce colloque vise à souligner l'importance de sensibiliser aux conséquences néfastes du gaspillage de l'eau, notamment à la lumière des années successives de sécheresse dans la région et de ses impacts futurs sur le secteur agricole, ainsi qu'à la nécessité d'une action collective pour protéger les nappes phréatiques et les sols de l'épuisement et de la dégradation, notant que l'adoption de méthodes d'irrigation efficaces permet d'améliorer la qualité et le rendement des cultures agricoles.



Pour sa part, Abderrahim Benslaou, président de la coopérative agricole "Tamoulit", a estimé que de telles rencontres revêtent une grande importance à l'heure actuelle, soulignant que les agriculteurs de la province de Guercif ont un besoin urgent de telles initiatives et conférences de sensibilisation, notamment dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'eau, en les rapprochant des systèmes et technologies les plus récents utilisés pour l'irrigation agricole.



Dans le cadre des activités de la 4ème édition du Salon régional de l’olive qui se tient du 15 au 19 novembre, la Direction régionale du Conseil agricole a consacré deux espaces de conseil sur l'entrepreneuriat agricole et la protection sociale.



Des journées d'étude sont également organisées pour renforcer les capacités techniques des participants sur des sujets importants liés à la filière oléicole, animées par des experts, des chercheurs et des ingénieurs spécialisés dans le domaine.