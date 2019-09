Guendouzi sélectionné en équipe de France A

04/09/2019 C.C

Mattéo Guendouzi, jeune milieu de terrain d’origine marocaine, a été appelé en équipe de France pour pallier les blessures de Paul Pogba et Houssem Aouar. L’énorme prestation du joueur d’Arsenal lors du derby du Nord de Londres dimanche face à Tottenham (2-2), ponctuée d’une passe décisive et marquée par une activité hors normes de l’ancien Lorientais, a fini par convaincre Didier Deschamps de l’appeler pour la première fois à Clairefontaine. C’est le sélectionneur espoir, Sylvain Ripoll, qui lui a annoncé la bonne nouvelle mais mauvaise de ce côté-ci de la Méditerranée. Avec sa flamme et une personnalité prometteuse, Mattéo Guendouzi aurait pu faire énormément de bien à l’entrejeu marocain. Et s’il participe à l’une des deux prochaines rencontres qui verront les Bleus affronter l’Albanie et Andorre, les 7 et 10 septembre, cette éventualité ne serait plus qu’un regret

En tout cas, le talentueux droitier a exprimé sa joie après avoir appris la nouvelle. Souriant et volubile, il a affirmé qu’ « être en équipe de France, c’est gigantesque, il n’y a pas assez de mots pour décrire tout ça ».

Auparavant, il avait renforcé son statut de fils de l’entraîneur à Arsenal selon les observateurs. Il a énormément joué depuis le début de la saison avec quatre titularisations en autant de journées de championnat pour un total de 52 matchs avec Arsenal jusqu’à présent. Emery, l’entraîneur des canonniers de Londres, n’avait pas hésité à le faire beaucoup jouer dès son arrivée l’année passée, alors qu’il n’avait qu’une demi-saison de Ligue 2 dans les jambes derrière lui. Entre temps, Guendouzi a progressé sur et en dehors du terrain. Et s’il avoue qu’il doit encore travailler son placement défensif et tactique, des lacunes qu’il comble en consultant énormément la vidéo et ses statistiques, il est l’une des plus belles promesses du football français et une perte énorme pour le Onze national.